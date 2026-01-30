НА ЖИВО
          Василий Небензя: Мадуро бе предаден от високопоставени чиновници на Венецуела, в Куба номерът на САЩ няма да мине

          30 януари 2026 | 14:48
          Василий Небензя
          Василий Небензя
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Случаят с Венецуела е нищо друго освен предателство на президента Николас Мадуро от високопоставени служители. САЩ няма да могат да направят същия номер в Куба, заяви постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя в интервю за телевизионния канал „Россия24“.

          „Във Венецуела несъмнено имаше предателство; говорят за това съвсем открито. Някои високопоставени служители по същество предадоха президента“, заяви дипломатът. „Това няма да проработи в Куба“.

          В тази връзка Небензя отбеляза, че последните изявления на САЩ относно Куба засега остават като цяло „просто реторика“.

          „Защото няма да е лесно в Куба, ако искат да повторят нещо подобно на случилото се във Венецуела“, отбеляза постоянният представител на Русия в ООН.

          По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че „Куба е в лошо състояние“, защото страната „разчита на Венецуела за петрол и пари и никой не знае какво ще се случи с Куба сега“.

          На свой ред, кубинският президент Мигел Диас-Канел отбеляза, че републиката е подложена на атаки от САЩ от 66 години и е готова да защитава независимостта си до последната капка кръв. Кубинският лидер също така отбеляза, че Хавана не преговаря с Вашингтон, освен за технически контакти, свързани с миграцията, но остава отворена за сериозен и отговорен диалог.

          На 11 януари Тръмп обяви, че Куба вече няма да получава петрол и пари от Венецуела. Той обвини Хавана, че предоставя „услуги за сигурност“ на Каракас. Американският президент заяви също, че Вашингтон, след военната операция във Венецуела, е във връзка с кубинските власти относно евентуална сделка.

          На 3 януари Тръмп обяви военна операция в Каракас, в резултат на която американските сили отвлякоха в САЩ венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му. На 5 януари те се явиха във федералния съд за Южния окръг на Ню Йорк. Те са обвинени в трафик на наркотици. Мадуро и съпругата му пледираха невинни. Делси Родригес, която беше изпълнителен вицепрезидент на Мадуро, е изпълняващ длъжността държавен глава във Венецуела. Тръмп заяви, че САЩ ще поемат временен контрол над Венецуела.

