Властите във Венецуела реагираха остро на действията на Вашингтон, насочени срещу техния стратегически съюзник Куба. Реакцията на Каракас идва в отговор на заплахите за налагане на мита върху държавите, които доставят петрол на острова.

Напрежението между страните ескалира, след като американският президент Доналд Тръмп подписа нова тарифна заповед на 29 януари. В официална позиция, разпространена от външното министерство в Каракас и цитирана от АФП, действията на Белия дом се определят като „наказателни мерки срещу страни, които решат да поддържат легитимни търговски отношения с Република Куба”.

Дипломатическият сблъсък се развива в сложен контекст за Венецуела, където държавният глава наскоро бе отстранен от власт след военна операция на САЩ. Вследствие на това венецуелските петролни ресурси вече се намира под американски контрол, което директно засяга енергийните доставки за Куба.

Въпреки променената политическа обстановка, външното ведомство на страната заяви своята категорична подкрепа за Хавана. В изявлението се обещава „солидарност с кубинския народ”, който е лишен от ключовите доставки на гориво.

Венецуела отправи и призив за глобална реакция, настоявайки за „колективни действия от страна на международната общност за справяне с хуманитарните последствия, произтичащи от агресии от този характер”.