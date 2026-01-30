НА ЖИВО
          - Реклама -
          Всички резултати от Лига Европа

          Проследете развръзките в турнира, има изненади

          30 януари 2026 | 00:24 40
          Всички резултати от последния кръг в Лига Европа:

          Лудогорец – Ница 1:0
          1:0 Станич (42)

          Астън Вила – Залцбург 3:2
          0:1 Конате (33), 0:2 Йео (49), 1:2 Роджърс (65), 2:2 Мингс (76), 3:2 Джимо (87)

          Базел – Виктория Пилзен 0:1
          0:1 Панош (39)

          Бетис – Фейенорд 2:1
          1:0 Антони (17), 2:0 Езалзули (32), 2:1 Тенгщед (77)

          Гоу Ахед Ийгълс – Брага 0:0

          Генк – Малмьо 2:1
          0:1 Али (4), 1:1 Хайманс (45-дузпа), 2:1 Карецас (82)

          Лил – Фрайбург 1:0 
          1:0 Жиру (90+2)

          Лион – ПАОК 4:2
          0:1 Якумакис (20), 1:1 Имбер (34), 2:1 Мера (55), 2:2 Мейте (67), 3:2 Карабец (83-дузпа), 4:2 Гомес Родригес (90+3)


          Макаби Тел Авив – Болоня 0:3
          0:1 Роу (35), 0:2 Орсолини (47), 0:3 Победа (90+4)


          Мидтиланд – Динамо Загреб 2:0
          1:0 Гуе-Сун (49), 2:0 Бак (75)


          Нотингам Форест – Ференцварош 4:0
          1:0 Йьотвьош (17-автогол), 3:0 Игор Жезус (21, 55), 4:0 Макатий (90-дузпа)

          Панатинайкос – Рома 1:1
          1:0 Таборда (58), 1:1 Жиолковски (80)


          Порто – Рейнджърс 3:1
          0:1 Гасама (6), 1:1 Мора (27), 2:1 Моура (36), 3:1 Фернандес (41-дузпа)


          Селтик – Утрехт 4:2

          1:0 Нигрен (6), 2:0 Виргевер (10-автогол), 3:0 Енгелс (20-дузпа), 3:1 Де Вит (44), 3:2 Блейк (62), 4:2 Тръсти (66)


          ФКСБ – Фенербахче 1:1

          0:1 Юксек (19), 1:1 Чисоти (71)

          Цървена звезда – Селта 1:1

          0:1 Фер Лопес (87), 1:1 Дуарте (89)

          Щурм Грац – Бран 1:0

          1:0 Китеишвили (85)


          Щутгарт – Йънг Бойс 3:2

          1:0 Ундав (6), 2:0 Демирович (7), 2:1 Гигович (42), 2:2 Лаупер (57), 3:2 Андрес (90)

          - Реклама -

