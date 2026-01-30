Всички резултати от Лига Европа

Всички резултати от последния кръг в Лига Европа:
Лудогорец – Ница 1:0
1:0 Станич (42)
Астън Вила – Залцбург 3:2
0:1 Конате (33), 0:2 Йео (49), 1:2 Роджърс (65), 2:2 Мингс (76), 3:2 Джимо (87)
Базел – Виктория Пилзен 0:1
0:1 Панош (39)
Бетис – Фейенорд 2:1
1:0 Антони (17), 2:0 Езалзули (32), 2:1 Тенгщед (77)
Гоу Ахед Ийгълс – Брага 0:0
Генк – Малмьо 2:1
0:1 Али (4), 1:1 Хайманс (45-дузпа), 2:1 Карецас (82)
Лил – Фрайбург 1:0
1:0 Жиру (90+2)
Лион – ПАОК 4:2
0:1 Якумакис (20), 1:1 Имбер (34), 2:1 Мера (55), 2:2 Мейте (67), 3:2 Карабец (83-дузпа), 4:2 Гомес Родригес (90+3)
Макаби Тел Авив – Болоня 0:3
0:1 Роу (35), 0:2 Орсолини (47), 0:3 Победа (90+4)
Мидтиланд – Динамо Загреб 2:0
1:0 Гуе-Сун (49), 2:0 Бак (75)
Нотингам Форест – Ференцварош 4:0
1:0 Йьотвьош (17-автогол), 3:0 Игор Жезус (21, 55), 4:0 Макатий (90-дузпа)
Панатинайкос – Рома 1:1
1:0 Таборда (58), 1:1 Жиолковски (80)
Порто – Рейнджърс 3:1
0:1 Гасама (6), 1:1 Мора (27), 2:1 Моура (36), 3:1 Фернандес (41-дузпа)
Селтик – Утрехт 4:2
1:0 Нигрен (6), 2:0 Виргевер (10-автогол), 3:0 Енгелс (20-дузпа), 3:1 Де Вит (44), 3:2 Блейк (62), 4:2 Тръсти (66)
ФКСБ – Фенербахче 1:1
0:1 Юксек (19), 1:1 Чисоти (71)
Цървена звезда – Селта 1:1
0:1 Фер Лопес (87), 1:1 Дуарте (89)
Щурм Грац – Бран 1:0
1:0 Китеишвили (85)
Щутгарт – Йънг Бойс 3:2
1:0 Ундав (6), 2:0 Демирович (7), 2:1 Гигович (42), 2:2 Лаупер (57), 3:2 Андрес (90)