В ранните години на руската инвазия Украйна до голяма степен се опитваше да държи най-младите си войници далеч от фронтовите линии, тъй като те бяха от съществено значение за следвоенното възстановяване на страната. Въпреки това, острият недостиг на човешки ресурси и безмилостното настъпление на Русия промениха ситуацията и младите бойци все по-често се изпращат на най-опасните фронтови линии, съобщава The Wall Street Journal.

„Това илюстрира невъзможния избор на Украйна след четири години война, която опустоши професионалната ѝ армия: как да защити и образова следващото поколение, като същевременно осигури постоянен поток от мъже към фронтовите линии“, отбелязва изданието.

Повечето мъже, желаещи да се бият, са се записали отдавна. Пехотните части са пълни с по-възрастни мъже, неподходящи за изтощителни бойни мисии. Службата на фронтовите линии се е увеличила значително, което изостря изчерпването. Много други или се укриват, или са платили подкупи, за да напуснат незаконно страната.

Настоящият министър на отбраната Михайло Фьодоров вече заяви, че два милиона украинци избягват военната служба и над 200 000 войници са дезертирали, което представлява около една пета от всички въоръжени сили.

„Линейната сила вероятно е най-важният фактор, който ще определи как Украйна ще се справи на бойното поле през 2026 г., както и докъде може да стигне Русия“, казва Роб Лий, старши сътрудник в Института за изследвания на външната политика.

Млади хора умират

От миналата година стотици млади украинци са се записали в програма за 18- до 24-годишни, присъединявайки се към различни бригади. Поради недостиг на пехота, командирите са изпратили много от тях в „окото“ на руската офанзива. В резултат на това много са загинали, други са били осакатени или трайно инвалидизирани. Много са дезертирали. Оттогава украинските сили са позволили на 18-24-годишни новобранци да служат шест месеца в подразделения с дронове, далеч от бой, пише WSJ.

Миналата пролет изданието писа за Кирило Горбенко, който веднага след като навърши 18 години, се е присъединил към ускорена програма за обучение на най-младите новобранци на Украйна, надявайки се, че опитът му на фронтовата линия ще му помогне да се запише във военна академия, която не може да си позволи.

Въпреки това, по-малко от шест месеца по-късно, Горбенко е убит от руски артилерийски обстрел близо до Покровск. Тъй като тялото му не е било открито, семейството на Горбенко не е получило плащания от правителството, нито потвърждение за смъртта му. Майката на Горбенко, Татяна, казва: „Той просто още не беше готов за война“.

Микола Капралик, свещеник от Самара, казва, че е загубил около 100 членове на паството си във войната. Наскоро той е ръководил погребението на 19-годишен войник, на което са присъствали стотици. Капралик похвали младите хора, които се записват за война, но изрази загриженост, че мнозина са прекалено самоуверени. „Те гледаха няколко видеоклипа и вярваха, че са непобедими“, посочва той.