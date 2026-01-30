НА ЖИВО
          За втори път тази седмица: Община Ардино обяви частично бедствено положение

          30 януари 2026 | 09:32 120
          Снимка: Facebook/Община Ардино
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Залят мост над река Арда отново прекъсна единствената пътна връзка за шест населени места в община Ардино, съобщиха от местната администрация.

          Кметът на общината Изет Шабан за пореден път обяви частично бедствено положение заради обилните валежи, паднали в периода 26–29 януари. Мярката обхваща селата Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.

          Причината е заливането на железобетонния мост над река Арда, разположен на републикански път в района на село Китница. Вследствие на придошлите води съоръжението е станало непроходимо, което отново остави населените места без транспортна връзка със света.

          Залят мост над река Арда остави села без пътна връзка, обявено е частично бедствено положение Залят мост над река Арда остави села без пътна връзка, обявено е частично бедствено положение

          Със заповед на кмета е забранено движението и пребиваването на моторни превозни средства в определени критични участъци с цел гарантиране безопасността на населението.

