Захари Янков: Честните избори са възможни при висока избирателна активност

Честните избори са възможни, смята Захари Янков, който е председател на Обществения съвет към Комисията за пряко участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество, част от екипа на Българския център за нестопанско право.

За да се случи това обаче, хората трябва да осъзнаят, че това е отговорност на всеки един от нас, уточни той пред БНР и добави:

„Всеки от нас има роля в това да осигурим тези честни избори. От това да отидем да гласуваме до по-сложните форми на участие, като наблюдатели или просто като активни граждани, които виждат нарушение и търсят власти и организации, които се занимават с наблюдение на изборите“.

Янков призова хората да гласуват.

„Всичките проблеми с купуване на гласове, с манипулация на протоколи – всичко това се обезсмисля, когато има една сериозна, висока избирателна активност. Дори не е икономически изгодно да се купуват гласове при висока активност“, напомни той.

За него случващото се около изборните промени е активно мероприятие за обезкуражаване за пореден път на гражданската и избирателната активност. А всяка промяна в Изборния кодекс трябва да бъде насочена към това да прави по-удобно за хората да гласуват, подчерта Янков. По думите му ограничаването на изборните секции в страните извън ЕС е грешка.

Не е сега моментът да пипаме Изборния кодекс, категоричен бе той.

„Една от основните причини този парламент да си отива е това, че той просто отказа в един момент да слуша гражданското общество и отделните граждани“.

Според него отново трябва да опитаме избори с машини. Трябва да им дадем отново шанс, изказа мнението си Захари Янков.