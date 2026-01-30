НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 30.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Захари Янков: Честните избори са възможни при висока избирателна активност

          Янков призова хората да гласуват

          30 януари 2026 | 10:47 130
          Снимка: БГНЕС
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Честните избори са възможни, смята Захари Янков, който е председател на Обществения съвет към Комисията за пряко участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество, част от екипа на Българския център за нестопанско право.

          - Реклама -

          За да се случи това обаче, хората трябва да осъзнаят, че това е отговорност на всеки един от нас, уточни той пред БНР и добави:

          Всеки от нас има роля в това да осигурим тези честни избори. От това да отидем да гласуваме до по-сложните форми на участие, като наблюдатели или просто като активни граждани, които виждат нарушение и търсят власти и организации, които се занимават с наблюдение на изборите“.

          Янков призова хората да гласуват.

          Всичките проблеми с купуване на гласове, с манипулация на протоколи – всичко това се обезсмисля, когато има една сериозна, висока избирателна активност. Дори не е икономически изгодно да се купуват гласове при висока активност“, напомни той.

          За него случващото се около изборните промени е активно мероприятие за обезкуражаване за пореден път на гражданската и избирателната активност. А всяка промяна в Изборния кодекс трябва да бъде насочена към това да прави по-удобно за хората да гласуват, подчерта Янков. По думите му ограничаването на изборните секции в страните извън ЕС е грешка.

          Не е сега моментът да пипаме Изборния кодекс, категоричен бе той.

          Една от основните причини този парламент да си отива е това, че той просто отказа в един момент да слуша гражданското общество и отделните граждани“.

          Според него отново трябва да опитаме избори с машини. Трябва да им дадем отново шанс, изказа мнението си Захари Янков.

          Честните избори са възможни, смята Захари Янков, който е председател на Обществения съвет към Комисията за пряко участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество, част от екипа на Българския център за нестопанско право.

          - Реклама -

          За да се случи това обаче, хората трябва да осъзнаят, че това е отговорност на всеки един от нас, уточни той пред БНР и добави:

          Всеки от нас има роля в това да осигурим тези честни избори. От това да отидем да гласуваме до по-сложните форми на участие, като наблюдатели или просто като активни граждани, които виждат нарушение и търсят власти и организации, които се занимават с наблюдение на изборите“.

          Янков призова хората да гласуват.

          Всичките проблеми с купуване на гласове, с манипулация на протоколи – всичко това се обезсмисля, когато има една сериозна, висока избирателна активност. Дори не е икономически изгодно да се купуват гласове при висока активност“, напомни той.

          За него случващото се около изборните промени е активно мероприятие за обезкуражаване за пореден път на гражданската и избирателната активност. А всяка промяна в Изборния кодекс трябва да бъде насочена към това да прави по-удобно за хората да гласуват, подчерта Янков. По думите му ограничаването на изборните секции в страните извън ЕС е грешка.

          Не е сега моментът да пипаме Изборния кодекс, категоричен бе той.

          Една от основните причини този парламент да си отива е това, че той просто отказа в един момент да слуша гражданското общество и отделните граждани“.

          Според него отново трябва да опитаме избори с машини. Трябва да им дадем отново шанс, изказа мнението си Захари Янков.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Депутати се изнизаха от въпрос на Евроком за ограничаването на изборните секции в чужбина (видеа)

          Катя Илиева -
          Никой не защити позицията си "за" или "против"
          Политика

          Божанов: Нашата коалиция има дълг към протеста и избирателите, не може да работи с ултиматуми

          Росица Николаева -
          Божидар Божанов коментира пред журналисти в парламента изключването на депутати от листите на ПП-ДБ за предстоящите избори. "Нашата коалиция има огромен дълг към протеста и към избирателите. Ние трябва да...
          България

          Расташки от МЕЧ пред Евроком: ГЕРБ и „Възраждане“ се разбраха да ограничат вота на българите извън ЕС

          Екип Евроком -
          ДПС Ново начало в Правна комисия не го подкрепиха
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions