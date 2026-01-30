НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 30.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Заловиха непълнолетен за множество кражби от коли и имоти в Ямбол

          На 29 януари след пореден взлом на кола, той е установен

          30 януари 2026 | 14:12 100
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Задържаха непълнолетен за множество кражби от автомобили и частни имоти в Ямбол, съобщиха от полицията.

          - Реклама -

          На 29 януари след пореден взлом на кола, той е установен.

          Две жени с обвинения за кражба на близо 18 000 лева в столичен мол Две жени с обвинения за кражба на близо 18 000 лева в столичен мол

          Той е съпричастен към множество взломявания на автомобили и частни имоти – с последвали кражби на лични вещи, предмети и парични суми.

          По случая се води разследване, материалите по което ще се докладват в прокуратурата – с предложение за задържане на момчето за 72 часа и исканр за постоянен арест.

          Задържаха непълнолетен за множество кражби от автомобили и частни имоти в Ямбол, съобщиха от полицията.

          - Реклама -

          На 29 януари след пореден взлом на кола, той е установен.

          Две жени с обвинения за кражба на близо 18 000 лева в столичен мол Две жени с обвинения за кражба на близо 18 000 лева в столичен мол

          Той е съпричастен към множество взломявания на автомобили и частни имоти – с последвали кражби на лични вещи, предмети и парични суми.

          По случая се води разследване, материалите по което ще се докладват в прокуратурата – с предложение за задържане на момчето за 72 часа и исканр за постоянен арест.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Сарафов лично е координирал акцията срещу пиратските сайтове

          Никола Павлов -
          Лично и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов е координирал действията на българските институции с представители на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, офиса за разследвания...
          България

          Петият възможен премиер: Силвия Къдрева прие поканата да оглави служебния кабинет

          Екип Евроком -
          Пет са възможните опции за служебен премиер
          Крими

          Акция в Старозагорско: Изведоха 30 души от нелегален дом за възрастни

          Пола Жекова -
          Подобни проверки продължават с пълна сила
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions