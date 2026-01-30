Заловиха непълнолетен за множество кражби от коли и имоти в Ямбол

30 януари 2026 | 14:12
Задържаха непълнолетен за множество кражби от автомобили и частни имоти в Ямбол, съобщиха от полицията.
На 29 януари след пореден взлом на кола, той е установен.
Той е съпричастен към множество взломявания на автомобили и частни имоти – с последвали кражби на лични вещи, предмети и парични суми.
По случая се води разследване, материалите по което ще се докладват в прокуратурата – с предложение за задържане на момчето за 72 часа и исканр за постоянен арест.
