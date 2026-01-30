Заради външна заплаха: САЩ обявиха извънредно положение

В Съединените щати беше обявено национално извънредно положение заради „необичайна и извънредна заплаха за националната сигурност“, произтичаща от действията на Куба. Съответният указ е подписан от президента Доналд Тръмп, съобщава ABC News.

В документа, публикуван от Белия дом, се посочва:

„Считам, че ситуацията с Куба представлява необичайна и извънредна заплаха за националната сигурност и външната политика на Съединените щати и с настоящото обявявам национално извънредно положение във връзка с тази заплаха.“

Паралелно с това Тръмп подписа и указ, който позволява налагането на допълнителни мита върху държави, които продават или доставят петрол на Куба.

В текста се уточнява, че:

„Допълнителни мита, изчислени въз основа на оценка на стойността, могат да бъдат наложени върху вноса на стоки, произведени от страни, които продават пряко или косвено петрол на Куба или я снабдяват с петрол.“

Според администрацията на САЩ мерките целят засилване на икономическия и политически натиск върху Хавана, като се аргументират с обявеното извънредно положение и с твърдението за „изключителна заплаха“ за сигурността на страната.

Вашингтон обвинява кубинските власти, че подкрепят държави и организации, враждебни към САЩ, сред които Русия, Китай, Иран, както и групировки като „Хамас“ и „Хизбула“. Според американската позиция Куба допринася и за дестабилизирането на региона чрез миграционен натиск и насилие, както и чрез разпространение на „комунистически идеи и практики“.

Неотдавна Доналд Тръмп предупреди Хавана, че „няма да има повече петрол“ за страната без постигане на споразумение с кубинските власти. В този контекст се припомня и че Вашингтон вече е поел контрол върху петролните доставки от Венецуела, която доскоро беше основен доставчик на суров петрол за Куба.