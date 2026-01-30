Зеленски: Има енергийно примирие с Русия

По време на тристранните преговори между Украйна, САЩ и Русия в Абу Даби, те са обсъдили, наред с други неща, въздържането на Русия от удари по Киев и други украински градове. Сега, след изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп, Украйна очаква тези споразумения да бъдат изпълнени. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от УНИАН.

„Важно изявление на президента Тръмп относно възможността за гарантиране на безопасността на Киев и други украински градове от руски удари по време на този зимен студ“, заяви държавният глава.

Както отбеляза той, „енергията е основата на живота и ние оценяваме усилията на нашите партньори да ни помогнат да защитим живота“.

В тази връзка Зеленски благодари на Тръмп.

„Екипите обсъдиха това в Емиратите. Очакваме споразуменията да бъдат изпълнени“, подчерта Зеленски.

Той е убеден, че стъпките за деескалация допринасят за реален напредък към прекратяване на войната.

Изявлението на Зеленски обаче не посочва дали Украйна се е съгласила в отговор да се въздържи от атаки срещу каквито и да е цели в Русия.

В вечерното си обръщение към украинците, Зеленски отбеляза още, че ситуацията тази вечер и през следващите дни ще определи дали Русия ще прекрати атаките си срещу енергийния сектор на Украйна.

Президентът добави още, че украинският преговарящ екип, включително секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров и други членове на делегацията, е във връзка с него почти всеки час.

„Разговаряме с нашите партньори – с американската страна – за наистина ефективни формати и наистина необходими резултати. Украйна е готова за срещи, Украйна е готова за решения и очакваме нашите партньори да бъдат максимално ефективни – в Европа, в Америка, навсякъде. Именно това е необходимо за траен мир“, добави Зеленски.

В същото време, казва той, Украйна използва всички възможности за постигане на мир и гарантиране на сигурност.

„Благодаря на американската страна за усилията ѝ да спре атаките срещу енергийния сектор в този момент и се надявам, че Америка ще успее да гарантира това. Президентът на САЩ направи изявление днес. Ситуацията тази вечер и тези дни, реалната ситуация в нашите енергийни съоръжения и в нашите градове, ще разкрие това“, подчерта Зеленски.