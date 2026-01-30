НА ЖИВО
          Война

          Зеленски: Няма да дадем Донбас и ЗАЕЦ без бой, искаме гаранции за сигурност преди мира с Русия

          30 януари 2026 | 11:19
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Президентът на Украйна Володимир Зеленски отново подчерта, че Киев отказва да изтегли войските си от Донбас и е съгласен на прекратяване на огъня само по линията на фронта. Едновременно с това украинците искат да получат гаранции за сигурност преди окончателно споразумение за край на войната.

          - Реклама -

          „Украйна не е готова за компромиси, които биха нарушили териториалната ѝ цялост. Няма да предадем Донбас и Запорожката атомна електроцентрала (ЗАЕЦ) на руснаците без бой. Най-малко проблематичният вариант е формулата „да си останем там, където сме“. Такива сложни въпроси се решават на ниво ръководство“, заяви украинският президент.

          Според него все още няма решение за териториите. Американците предлагат компромисно решение за създаване на свободна икономическа зона, „но въпросът за контрола трябва да бъде справедлив – Украйна контролира териториите, които контролира в момента“.

          Той отбеляза, че просто декларация от „коалицията на желаещите“ за готовността ѝ да изпрати войски в Украйна не е достатъчна, тъй като парламентите на тези страни не са я одобрили.

          Зеленски преди това заяви, че САЩ са готови да подпишат документ за гаранции след края на войната.

          Западните медии съобщиха, че САЩ ще предоставят гаранции за сигурност само ако Украйна се съгласи да подпише мирно споразумение. Киев обаче иска гаранции, преди да бъде установен мир.

          „Не знам кога ще бъде следващата среща. Трябваше да е в неделя. Съгласихме се, че ще се проведе в Абу Даби. И за нас е много важно всички, за които се съгласихме, да присъстват, защото всички чакат обратна връзка. Но датата или мястото може да бъдат променени. Защото според нас нещо се случва с Америка и Иран. И тези неща вероятно биха могли да повлияят на датата“, заяви украинският президент.

          Зеленски смята, че американското завземане на Гренландия може да бъде използвано за легитимиране на завземането на украинска територия от Русия.

          „Според мен историята с Гренландия е специфична, която може да бъде използвана утре за завземане на нашите територии и де юре за тяхното признаване. Трябва да се гледа по този начин“, посочи президентът.

          Той отново разкритикува Европа за изпращането на малък военен контингент в Гренландия: „Когато няколко десетки войници са изпратени в подкрепа на Дания, тогава… Какво означава това? Какъв сигнал изпраща това?“

