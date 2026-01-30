НА ЖИВО
          Война

          Зеленски покани Путин в Киев

          30 януари 2026 | 10:53
          Володимир Зеленски
          Володимир Зеленски
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Президентът на Украйна Володимир Зеленски предложи да проведе преговори с руския държавен глава Владимир Путин в Киев. Това беше неговият отговор на покана от руския президентски съветник Юрий Ушаков, който заяви преди няколко дни, че ако украинският лидер наистина е „готов за диалог“, може да отиде в Москва, предава „Зеркало недели“.

          Между другото, руснаците вече бяха предложили да се срещнат със Зеленски в столицата през септември. По това време президентът обясни, че правят това, за да предотвратят провеждането на съответните разговори.

          „Публично го каня, ако той реши, разбира се“, заяви този път украинският президент. „Но ако някой не иска да се срещне, но не може да го каже директно по някаква причина, тогава отправя тези покани за Москва“.

