      петък, 30.01.26
          Зеленски: Украйна не получи ракети за Patriot от САЩ, защото Европа не ги плати

          30 януари 2026 | 11:10 271
          Украйна не е получила поредна партида ракети Patriot от САЩ, защото европейските страни не са платили за тях по програмата PURL. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски пред репортери, цитиран от „24 канал“.

          „САЩ не ни дават ракети безплатно. Може да имаме различни мнения по този въпрос. Европа плаща за тях. Траншът не е платен по PURL. Ракетите не са пристигнали“, заяви той.

          Зеленски добави, че в резултат на това напоследък е имало ситуации, в които Украйна не е разполагала с ракети за противовъздушна отбрана.

          Програмата PURL беше стартирана на 14 юли 2025 г. от президента на САЩ Доналд Тръмп и генералния секретар на НАТО Марк Рюте. По този механизъм съюзниците от НАТО купуват оръжия за Украйна от американските запаси.

