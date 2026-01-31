Арсенал разби Лийдс и се върна към победите във Висшата лига

Арсенал стигна до категорична победа с 4:0 като гост на Лийдс в двубой от 24-ия кръг на Висшата лига.

Българският национал Илия Груев започна като титуляр за домакините и бе заменен след почивката от Ноа Окафор.

„Артилеристите“ продължават да са лидери в класирането с 53 точки, докато йоркширци се на шест точки от чертата на изпадащите, като 18-ият Уест Хем има мач по-малко от тима на Даниел Фарке.

Първият по-интересна ситуация дойде в 11-ата минута, когато Итън Ампаду опита далечен изстрел, но прати топката над вратата, пазена от Давид Рая.

Четири минути по-късно гостите организираха добра атака. Виктор Гьокереш запази притежанието, комбинира с Кай Хаверц, а германецът продължи към Мартин Субименди. Ударът на испанеца бе насочен в очертанията на вратата, но не създаде проблеми за Карл Дарлоу.

С напредването на първата част Арсенал наложи натиск и задържа играта в половината на Лийдс, стигайки до серия от корнери. Един от тях се оказа решаващ. В 27-ата минута след корнер, Лийдс изчисти, но Деклан Райс не позволи атаката на Арсенал да приключи и намери Мадуеке отдясно. Последва прецизно центриране, а Субименди с точен удар с глава даде аванс на „топчиите“.

В 34-ата минута Нони Мадуеке отново центрира опасно от ъглов удар, Гьокереш продължи с глава към далечната греда, но защитата на домакините се справи, като Илия Груев предотврати възможността за завършващ удар от Хаверц.

Четири минути по-късно Арсенал стигна и до втори гол. Мадуеке изпълни директно корнер, а при суматохата на близката греда Дарлоу не успя да реагира адекватно и след контакт с Доминик Калвърт-Люин боксира топката в собствената си мрежа.

След почивката наставникът на Лийдс Даниел Фарке направи две промени – на терена се появиха Окафор и Лонгстаф, а домакините преминаха към схема с четирима защитници. Това даде известен импулс и в 50-ата минута Струйк отправи удар с глава, който се оказа първият точен за Лийдс, но Рая бе на мястото си.

Малко след това Арсенал можеше да реши всичко. Гьокереш се озова сам срещу Дарлоу, но се поколеба и позволи на Родон с решителен шпагат да блокира удара му. При последвалия корнер Тимбер стреля с глава от близка дистанция, но не намери целта.

В 69-ата минута Габриел Мартинели центрира отлично от десния фланг, а Виктор Гьокереш засече от въздуха от близко разстояние.

Четири минути преди края Мартин Йодегор намери Габриел Жезус, който не срещна трудности с това да се освободи от Паскал Страйк и да преодолее Дарлоу.