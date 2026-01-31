Атлетико Мадрид сгреши срещу Леванте

Атлетико Мадрид завърши при нулево равенство срещу Леванте като гост на „Сиутат де Валенсия“. Така „дюшекчиите“ събраха 45 точки на третото място, а „жабчетата“ са предпоследни, 19-и, с 18.

Темпото в хода на целия мач не бе особено високо. През първото полувреме Атлетико имаше териториално превъзходство, но бе да създаде кой знае какви ситуации пред вратата на Леванте.

Втората част бе равностойна. В края на срещата отборът на Диего Симеоне можеше дори да загуби. В 76-ата минута удар на Дела с глава мина близо до вратата на Облак. Гол обаче така и не падна.