      събота, 31.01.26
          България с нов шампион от Големия шлем

          Димитър Кисимов спечели титлата на двойки на Australian Open при юношите

          31 януари 2026 | 10:35 110
          България има нов шампион от турнирите от Големия шлем при юношите. 17-годишният Димитър Кисимов спечели титлата на двойки на Australian Open. Родният талант и южноафриканският му партньор Конър Дойг победиха представителите на домакините Имерали Ибраими и Купър Коуз с 6:3, 6:4 за само 64 минути игра.

          Кисимов и Доиг направиха пробив в четвъртия гейм на първия сет, а след това взеха подаването си поведоха с 4:1. Това им отвори пътя към спечелване на частта. Те пропуснаха четири възможности за втори пробив, с който да вземат сета в осмия гейм. Все пак сториха това при собствен сервис.

          Българинът и южноафриканецът се оказаха в трудна ситуация във втория сет, след като допуснаха брейк и се оказаха изоставащи с 2:4. Те обаче отговориха много силно. Спечелиха следващите четири гейма (включително два пробива), за да стигнат до победата в мача и триумф на Australian Open.

          По този начин Димитър Кисимов става вторият българин през последните години, който печели титла от Големия шлем на двойки при юношите. Адриан Андреев стори същото на US Open през 2018 г. През миналата година Иван Иванов триумфира на сингъл при талантите на „Уимбълдън“ и US Open.

