Байерн Мюнхен с втора поредна издънка в Бундеслигата

Байерн Мюнхен не спечели втори пореден мач в Бундеслигата. След загубата от Аугсбург у дома в миналия кръг, баварците завършиха наравно 2:2 при гостуването си на Хамбургер ШФ.

Баварците остават категорични лидери във временното класиране с актив от 51 точки, на девет пред втория Борусия Дортмунд. Хамбургер заема 13-ата позиция с 19 точки на сметката си.

Първото добро положение в мача бе за домакините. Лука Вишкович скочи над защитата на баварците, за да засече центриране от корнер, но стреля встрани от левия стълб.

Четвърт час игра след началото Ленарт Карл нанесе опасен удар, но Даниел Хойер спаси. В 29-ата минута Йозуа Кимих стреля от границата на наказателното поле и уцели напречната греда.

В 34-ата минута Хамбургер излезе напред в резултата. Кимих спъна Николай Ремберг в наказателното поле и последва дузпа. Фабио Виейра се нагърби и прати топката в мрежата за 1:0.

Отговорът на Байерн Мюнхен не закъсня. В 42-рата минута баварците стигнаха до изравнително попадение. Кимих се реваншира за дузпата с хубава асистенция за Хари Кейн, вкарал отблизо.

В 45-ата минута гол на Серж Гнабри не бе признат заради засада. Секунди след подновяването на играта Байерн все пак обърна – Майкъл Олисе изведе отлично Луис Диас, а той отбеляза за 1:2.

Хамбургер натисна и закономерно изравни резултата в 53-ата минута. Уилям Микелбренсис предостави добро центриране на Лука Вушкович, а той с глава вкара в долния десен ъгъл – 2:2.

В минутите до края Байерн опита да установи натиск, но не стигна до сериозни ситуации до 86-ата минута, когато Олисе получи прецизен пас и стреля встрани. Резултатът се запази равен до края.