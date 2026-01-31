Близки на загиналия Любо Алексиев блокираха Е-79 край Монтана с искане за справедливо наказание

Близки, приятели и съпричастни граждани излязоха на пореден протест в Монтана в памет на 44-годишния Любо Алексиев, загинал при тежка катастрофа. В събота протестиращите за кратко блокираха пътя Е-79, настоявайки за справедливо и ефективно наказание за турския шофьор, причинил смъртоносния инцидент, предаде кореспондентът на БГНЕС в региона.

- Реклама -

Водачът е обвиняем за смъртта на Алексиев и е със забрана да напуска страната, но близките на жертвата изразиха силно недоверие, че ще има реална справедливост.

„Нямаме нито държава, нито закони, просто е ужас. Преди години загубих вуйчо си по същия начин. Изминаха доста години и до момента нищо – нито осъдиха извършителя, нито нищо. Живее си живота, погубват се животи. Тъгата няма кой да ни я вземе. Сега вуйчото на приятелката ми си отиде…“, каза Аделин Филипов, един от протестиращите.

Недоволството беше насочено не само към конкретния случай, но и към липсата на реален контрол по пътищата и лошата инфраструктура в Северозападна България.

„Не може да има такава безнаказаност. Всеки ден – катастрофи между Монтана и Враца, между Монтана и Видин. Пътищата са ужасни. Трябва да има контролни органи на повече места. Тези камери снимат, но турският номер минава границата и заминава. Реален контрол няма, а и когато го има – корупцията е голяма и всичко се решава с 50 евро“, заяви Мирослав Костов.

Протестиращите заявиха, че демонстрациите ще продължат, докато не бъдат предприети конкретни мерки – както за справедливо правосъдие по случая, така и за реален контрол, по-безопасни пътища и край на безнаказаността.