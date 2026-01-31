Близки на загиналия Любо Алексиев блокираха Е-79 край Монтана с искане за справедливо наказание

Близки, приятели и съпричастни граждани излязоха на пореден протест в Монтана в памет на 44-годишния Любо Алексиев, загинал при тежка катастрофа. В събота протестиращите за кратко блокираха пътя Е-79, настоявайки за справедливо и ефективно наказание за турския шофьор, причинил смъртоносния инцидент, предаде кореспондентът на БГНЕС в региона.
Водачът е обвиняем за смъртта на Алексиев и е със забрана да напуска страната, но близките на жертвата изразиха силно недоверие, че ще има реална справедливост.
Недоволството беше насочено не само към конкретния случай, но и към липсата на реален контрол по пътищата и лошата инфраструктура в Северозападна България.
Протестиращите заявиха, че демонстрациите ще продължат, докато не бъдат предприети конкретни мерки – както за справедливо правосъдие по случая, така и за реален контрол, по-безопасни пътища и край на безнаказаността.
