Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов проведе ключова среща с германския канцлер Фридрих Мерц по време на Срещата на върха на Европейската народна партия (ЕНП) в хърватската столица Загреб. Основен акцент в разговорите между двамата лидери бе стратегическото сътрудничество в сферата на отбраната и конкретно изграждането на производствена мощност в България в партньорство с водещия германски концерн.

- Реклама -

Борисов изтъкна значението на новия индустриален проект, който се очаква да има сериозен икономически и социален ефект за страната. Според него инвестицията надхвърля рамките на обикновените търговски отношения.

„С изграждането на новия съвместен завод за експлозиви и снаряди между германския концерн “Райнметал“ и България, отношенията между нашите две страни навлизат в ново стратегическо измерение. Проектът ще даде мощен тласък в модернизацията на българската армия, ще стане платформа за трансфер на най-новите технологии в отбранителната индустрия и ще бъдат разкрити над 1000 нови висококвалифицирани работни места“, заяви Борисов след срещата.

В хода на дискусията в Загреб е обсъдена и ролята на това сътрудничество за общата европейска сигурност. Лидерът на ГЕРБ подчерта пълния синхрон в позициите с германския канцлер: „Двамата се обединихме около извода, че новият завод ще бъде от полза за повишаването на отбранителните способности на целия Европейски съюз и ще утвърди страните ни като надеждни партньори в европейската отбранителна индустрия.“

Освен темите за сигурността, разговорът е засегнал и предстоящите парламентарни избори в България. Бойко Борисов е представил пред Мерц основните приоритети, с които партията му ще се яви пред избирателите, акцентирайки върху икономическото развитие и социалните системи.

„Информирах канцлера Мерц, че на предстоящите парламентарни избори в България ГЕРБ ще представи визията си за мащабна модернизация на държавата. По време на кампанията ще запознаем българските граждани и бизнеса с мерките, които предлагаме за ускоряване на икономическия растеж, гарантиране на публичните финанси, привличането на нови инвестиции в сферите на високите технологии, повишаване на доходите и осигуряването на качествено образование и здравеопазване“, допълва Борисов.

В заключение лидерът на ГЕРБ потвърди, че Германия остава най-важният стратегически партньор за България в рамките на ЕС, като политиките на партията ще продължат да следват установения модел на сътрудничество.

„По време на разговора подчертах пред канцлера Мерц, че ГЕРБ винаги е координирала политиките си във всички сфери с най-успешните практики на Германия. За нас Германия е стратегически съюзник, водещ икономически партньор и ключов фактор за стабилността и развитието на Европейския съюз. Ще продължим да работим за задълбочаване на двустранното сътрудничество в сферите на икономиката, сигурността, енергетиката и иновациите“, обобщава Бойко Борисов.