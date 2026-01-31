НА ЖИВО
          Борисов обсъди с Урсула фон дер Лайен завода на „Райнметал“ и ролята на България в НАТО

          31 януари 2026 | 11:47 100
          Снимка:БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов проведе ключов разговор с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Срещата се състоя в рамките на Срещата на върха на Европейската народна партия (ЕНП) в хърватската столица Загреб. Основен акцент в дискусията бе препотвърждаването на евроатлантическата ориентация на страната и развитието на отбранителната индустрия.

          По време на разговорите Борисов е уверил председателя на ЕК, че България и ГЕРБ остават предвидим и лоялен съюзник в структурите на Алианса и Съюза. В публикация в социалната мрежа „Фейсбук“ лидерът на ГЕРБ заяви категорично: „България и ГЕРБ са надежден и предвидим партньор в Европейския съюз и НАТО. В това уверих председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на разговор в рамките на Срещата на върха на ЕНП в Загреб“.

          Значима част от разговора е била посветена на стратегически икономически и отбранителни проекти. Борисов е запознал Урсула фон дер Лайен с напредъка по мащабен проект в отбранителния сектор – изграждането на военно-промишлен завод в сътрудничество с германския концерн „Райнметал“.

          Лидерът на ГЕРБ подчерта икономическите и технологичните ползи от това начинание. „Страната ни винаги е работила за повишаването на конкурентоспособността на Европа и нейната сигурност. В този контекст информирах председателя на ЕК за процеса по изграждането на стратегическия военно-промишлен завод между „Райнметал” и България на територията на страната ни. В него ще бъдат разкрити над 1000 нови работни места, а в производството ще си дадат среща германското ноухау и традициите и стандартите на българската военна индустрия“, посочва Борисов.

          Участието на Бойко Борисов в Срещата на върха на ЕНП в Загреб затвърждава активната роля на партията в европейското политическо семейство и ангажимента към общата европейска сигурност.

