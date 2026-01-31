Ботев (Пд) завърши подготовката с успех

Ботев (Пловдив) завърши с категоричен успех контролните срещи от зимната си подготовка. „Канарчетата“ надиграха втородивизионния ФК Севлиево с 4:0 като домакини на клубната си база в последната проверка преди подновяването на шампионата в efbet Лига. Точни за успеха бяха Педро Игор, Франклин Маскоте и Константинос Балоянис на два пъти.

- Реклама -

“Жълто-черните“ започнаха по-активно срещата и имаха игрово преимущество през първата част, но не съумяха да реализират попадение, а два техни гола бяха отменени заради засада.

Все пак играчите на Димитър Димитров-Херо откриха резултата в началото на второто полувреме. Точно след час игра Никола Илиев продължи технично с пета подаване към Педро Игор и новото попълнение на „канарчетата“ се разписа за 1:0.

Малко след това Ботев стигна до втори гол. Франклин Маскоте засече точно центриране отдясно и удвои аванса на своя тим.

В 85-ата минута Константинос Балоянис реализира за трети път във вратата на Генадий Ганев, а минута преди края отново гръцкият футболист оформи крайния резултат с красиво попадение от около 30 метра.

Така пловдивчани завършиха зимната си подготовка с четири поредни успеха в контролите. „Канарчетата“ победиха последователно Марица (Пловдив), косовския Дреница, Спартак (Варна) и ФК Севлиево.

Ботев (Пловдив) подновява първенството в efbet Лига с домакинство на Берое. Двубоят е на 8 февруари (неделя) от 16:45 часа на стадион „Христо Ботев“.