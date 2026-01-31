Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отчете изключително успешно участие в Срещата на върха на Европейската народна партия (ЕНП), която се проведе в столицата на Хърватия – Загреб. Във видео обръщение той акцентира върху засиленото внимание към страната ни от страна на европейските партньори и потвърди ключовата роля на България в общоевропейските процеси.

- Реклама -

Борисов изрази задоволство от проведените разговори на високо ниво, като подчерта, че форумът е предоставил възможност не само за представяне на националните приоритети, но и за реална оценка на международния имидж на държавата. „Изключително съм доволен от срещите ми, проведени по време на Срещата на върха на Европейската народна партия, тъй като имахме възможност не само да представим България, ами и да видим колко е огромен интересът към страната ни“, заяви лидерът на ГЕРБ.

В рамките на форума в Загреб Борисов проведе серия от стратегически срещи с водещи европейски фигури, сред които премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис, министър-председателят на Хърватия Андрей Пленкович, канцлерът на Германия Фридрих Мерц и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Основен акцент в разговорите е била европейската интеграция на страната.

„По време на Срещата на върха на ЕНП в Загреб благодарих на всички колеги за помощта им за приемането на България в Еврозоната и Шенген“, посочи Борисов. Той бе категоричен, че активното присъствие на България в лидерските формати на Европейския съюз отваря нови хоризонти пред държавата. „Участието ни във всички лидерски формати в ЕС разкрива още по-големи възможности пред страната ни. Интересът към България е огромен. Страната ни е надежден и предсказуем партньор в рамките на ЕС и НАТО“, допълни той.

По време на срещата са били обсъдени и подписани важни документи, касаещи икономическото развитие и административната ефективност на общността. Борисов поясни: „Декларациите, които подписахме, са декларации срещу административния натиск и бюрокрацията в Европейския съюз, също и за това как да ускорим иновациите и да разширим търговските възможности пред Съюза“.

Лидерът на ГЕРБ отбеляза, че през седмицата Европейският съюз е демонстрирал „голяма сила“ и единство. В заключение той обвърза пълноправната интеграция с влиянието на страната при взимането на важни решения. „Както винаги съм казвал – влизането в еврозоната и в Шенген, поставят България на масата, където се взимат решения. Голяма гордост за България представлява и изкуственият интелект“, завърши Борисов.