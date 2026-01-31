В хърватската столица Загреб започна ключова среща на върха на Европейската народна партия (ЕНП). Във фокуса на партийния форум попадат стратегически въпроси за бъдещето на Европа, сигурността и икономическото развитие на съюза. В рамките на събитието лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов проведе знаков разговор с председателя на ЕНП Манфред Вебер.

По време на срещата бившият български премиер акцентира върху икономическите показатели на страната. Пред Вебер Борисов изтъкна, че България бележи сериозен икономически напредък, достигайки Брутен вътрешен продукт (БВП) в размер на 113 млрд. евро. Според изнесените от него данни, това постижение нарежда страната в челната петица на държавите от Европейския съюз по темп на растеж.

Дневният ред на разговорите между двамата лидери е обхванал широк спектър от теми – от енергийната сигурност до геополитическата ориентация на страната. Обсъдени са били въпроси, свързани с атомната енергетика, състоянието на рафинериите и потенциалните промени в собствеността на „Лукойл“.

Лидерът на ГЕРБ коментира детайлите от срещата, подчертавайки ролята на България като надежден евроатлантически партньор:

„Разбира се, разказах му и за съвета за мир, разказах му и за всичко, което се случва с борбата с нелегалната миграция. България е пример за това. За нашите проекти в енергетиката, в ядрената енергия, развитието и проблемите, които имаме в сферата на рафинериите, очакването за продажба на „Лукойл“. Много теми. За радост, мога да кажа, че България стои изключително стабилно в очите на всички наши европейски партньори. Отчита се това, че ние сме твърдо зад решенията на Европейската комисия, Европейския съвет, в клуба на желаещите, в подкрепата си за Украйна и в крайна крайщата за мир.“

Срещата в Загреб потвърждава позицията на ГЕРБ в рамките на най-голяното политическо семейство в Европа, като акцентът остава върху спазването на общоевропейските решения и подкрепата за Украйна.