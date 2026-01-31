НА ЖИВО
          Челси с луд обрат в лондонско дерби

          "Сините" се изкачиха до 4-ото място в класирането с 40 точки, докато "чуковете" са 18-и с 25 пункта

          31 януари 2026 | 21:44
          Сподели
          Челси изоставаше с 0:2, но спечели домакинството си на Уест Хем с 3:2 в страстно лондонско дерби от 24-ия кръг на Висшата лига, играно на „Стамфорд Бридж“.

          „Сините“ се изкачиха до 4-ото място в класирането с 40 точки, докато „чуковете“ са 18-и с 25 пункта.

          Още в 7-ата минута Уест Хем поведе в резултата. Джаред Боуен опита центриране от десния фланг, движението на Пабло заблуди Роберт Санчес и топката влетя в мрежата.

          8 минути по-късно Санчес се намеси при мощен изстрел на Тати Кастеянос от наказателното поле.

          В средата на първата част Лиъм Розиниър трябваше да извърши принудителна смяна, след като Джейми Гитънс получи контузия. На негово място влезе Педро Нето.

          „Чуковете“ удвоиха в 36-ата минута. Аарън Уан-Бисака центрира, а Крисенсио Съмървил се разписа в трети пореден двубой с удар, попаднал в левия ъгъл.

          На почивката Розиниър направи три промени, като в игра се появиха Марк Кукурея, Жоао Педро и Уесли Фофана.

          В началото на втората част Санчев отрази опити на Матеуш Фернандеш и Джаред Боуен.

          Челси се върна в срещата в 58-ата минута. Фофана направи пробив и сложи топката на главата на Педро, който се възползва от неразбирателство в отбраната на Уест Хем.

          Домакините наложиха натиск, който даде резултат в 70-ата минута. След разбъркване в наказателното поле най-съобразителен бе Кукурея. Попадението бе прегледано с ВАР за евентуално нарушение, но голът в крайна сметка бе признат.

          „Чуковете“ можеха да възстановят преднината си 4 минути преди края на редовното време. От близко разстояние Жан-Клер Тодибо направи фрапантен пропуск, като нацели левия страничен стълб.

          Челси стигна до победата с попадение в 92-ата минута. Палмър намери Педро в наказателното поле, а той върна към точката на дузпата, къде бе Енцо Фернандес, който вкара и с доза късмет.

          Дълбоко в добавеното време се стигна до меле между играчите на двата отбора, след като Кукурея хвана топката с ръце, докато тя все още беше в игра. Адама Траоре блъсна защитника на „сините“, а след това се намесиха други футболисти, като Тодибо бе изгонен, защото хвана за врата Педро.

