      събота, 31.01.26
          - Реклама -
          ЦСКА вкара три гола и спечели последната си контрола

          "Червените" надвиха Дунав Русе след попадения на Жордао, Брахими и Годой

          31 януари 2026 | 16:15 230
          Снимка: www.facebook.com/cskasofiaofficial
          ЦСКА спечели последната си проверка преди подновяването на сезона в родното първенство. Тимът на Христо Янев се наложи над лидера във Втора лига Дунав Русе с 3:1 в закрита контрола на базата в Панчарево.

          - Реклама -

          Още в началото столичани уцелиха греда чрез едно от новите попълнения – Лео Перейра. В 14-та минута Бруно Жордао преодоля Георги Китанов с изстрел от дъгата на наказателното поле. Малко след това Дунав пропусна да накаже грешка на Теодор Иванов след удар на Кристиян Бойчев от изгодна позиция над вратата. В 40-та минута Жордао се размина с втори гол след нова греда за „армейците“.

          След почивката ЦСКА удвои преднината си в 74-та минута след гол на Мохамед Брахими. Акила Монтейро върна русенци в срещата, вкарвайки след центриране, но резервата на „червените“ Леандро Годой оформи крайното 3:1.

          ЦСКА стартира втория полусезон в Първа лига с домакинство на Арда в петък, 6 февруари, от 17:45 часа.

          - Реклама -

