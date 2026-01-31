НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 31.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортДруги

          Дионтей Уайлдър срещу Дерек Чисора в Лондон

          За 40-годишния Уайлдър от Тъскалуса, Алабама, този мач може да се окаже последен щурм към титлата

          31 януари 2026 | 10:31 40
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Дългоочакваният двубой между бившия световен шампион в тежка категория Дионтей Уайлдър и ветерана Дерек Чисора беше официално потвърден в петък.

          - Реклама -

          Уайлдър, с баланс 44-4-1 (43 с нокаут), ще се изправи срещу Чисора, който има 36 победи и 13 загуби (23 с нокаут), на 4 април в зала „O2 Arena“ в Лондон. Срещата ще оглави първата галавечер на промоутърската компания „MF Pro“ и ще се излъчва по DAZN. Новината беше обявена в социалните мрежи на промоутърската компания.

          За 40-годишния Уайлдър от Тъскалуса, Алабама, този мач може да се окаже последен щурм към титлата. Всичките му четири загуби в кариерата, три от които с нокаут, дойдоха в последните му шест двубоя. Успешното му завръщане с победа в седмия рунд над скромния Тайрел Антъни Хърндън миналия юни беше далеч от най-добрите му дни в епичните битки срещу Тайсън Фюри и Луис Ортис.

          42-годишният лондончанин Дерек Чисора успя да се възроди след поражение от Тайсън Фюри с три качествени победи – над Джералд Уошингтън, Джо Джойс и най-скоро над Ото Валин през февруари 2025.

          Дългоочакваният двубой между бившия световен шампион в тежка категория Дионтей Уайлдър и ветерана Дерек Чисора беше официално потвърден в петък.

          - Реклама -

          Уайлдър, с баланс 44-4-1 (43 с нокаут), ще се изправи срещу Чисора, който има 36 победи и 13 загуби (23 с нокаут), на 4 април в зала „O2 Arena“ в Лондон. Срещата ще оглави първата галавечер на промоутърската компания „MF Pro“ и ще се излъчва по DAZN. Новината беше обявена в социалните мрежи на промоутърската компания.

          За 40-годишния Уайлдър от Тъскалуса, Алабама, този мач може да се окаже последен щурм към титлата. Всичките му четири загуби в кариерата, три от които с нокаут, дойдоха в последните му шест двубоя. Успешното му завръщане с победа в седмия рунд над скромния Тайрел Антъни Хърндън миналия юни беше далеч от най-добрите му дни в епичните битки срещу Тайсън Фюри и Луис Ортис.

          42-годишният лондончанин Дерек Чисора успя да се възроди след поражение от Тайсън Фюри с три качествени победи – над Джералд Уошингтън, Джо Джойс и най-скоро над Ото Валин през февруари 2025.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Левски прави всичко възможно да уреди Переа за Лудогорец

          Станимир Бакалов -
          Ръководството на Левски хвърля всички усилия, за да може да картотекира най-новото попълнение на отбора Хуан Переа за предстоящия във вторник мач за Суперкупата...
          Спорт

          Лацио с драматична победа над Дженоа

          Станимир Бакалов -
          Лацио бе напът да изпусне два гола аванс срещу, но в крайна сметка победи с 3:2 "грифоните" на "Олимпико" в двубой от 23-ия кръг...
          Спорт

          ЦСКА обръща все по-сериозно внимание на своите фенове

          Станимир Бакалов -
          ЦСКА продължава все по-сериозната си работа по открехване на завесата в клуба. Чрез приложението MyCSKA, феновете на тима имат възможност да виждат доста от...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions