Елена Рибакина е новата кралица в Мелбърн

Елена Рибакина е новата шампионка на Australian Open, след като спечели с 2:1 сета (6:4, 3:6, 6:4) срещу двукратната победителка в Мелбърн Арина Сабаленка. Самата водачка в ранглистата започна чудесно в ключовия трети сет и поведе с 3:0, но се срина, допускайки два пробива, и загуби от казахстанката. За Рибакина това е втора титла от Големия шлем след Уимбълдън от 2022 г.

Рибакина започна впечатляващо финала – с пробив в първия гейм. Сабаленка видимо се чувстваше некомфортно на корта в първите минути, а казахстанката затвърди брейка си. Първият солиден гейм за първата в ранкинга на WTA намали изоставането до 1:2. Рибакина веднага дръпна отново с два гейма на собствено подаване.

Рибакина показа, че няма да се пречупи в шестия гейм, в който направи 4:2, след като изоставаше с 30:40. Десетият гейм бе най-драматичен. Мрежата помогна на Рибакина при 30:30, носейки сетбол. Сабаленка изкара форхенд с малко в аут и загуби първата част 4:6.

Беларуската тенисистка започна агресивно втората част и поведе. Двете разменяха успешни сервис-геймове, но след първото подаване на Рибакина. Тогава казахстанката отрази три точки за пробив и прибра гейма за 1:1. Оттам нататък двете финалистки на АО сервираха почти безупречно до 5:4 в полза на Сабаленка. Беларускинята поведе с 40:0 и получи три шанса за брейк, като реализира още първия. Сабаленка „извика“ на мрежата Рибакина и пусна форхенд по диагонала, с който не позволи на съперничката да върне в очертанията на корта.

В третия сет Сабаленка отново включи на следваща предавка, а темпото в играта на Рибакина спадна. Световната номер 1 проби подаването на Рибакина още в първия сервис-гейм и поведе с 2:0. Казахстанката имаше шанс за рибрейк веднага, но опропасти точка за пробив и изостана с 0:3 в решителната част.

Както изглеждаше в безизходица, така Рибакина се вдъхнови за супер сервис-гейм след размяна на реплики с треньора си. Възходът на казахстанката се пренесе и в следващия гейм, в който тя върна пробива, направи 2:3 и съкрати изоставането си.

Водачката в ранглистата се срина тотално и понижи нивото на първия си сервис, като допусна още един брейк за 3:4, затвърден от хубаво подаване на Рибакина и 5:3 в нейна полза. Сабаленка остана в сета с хубав гейм на сервис за 4:5, но впоследствие Рибакина отвърна със същото, за да вземе първата си титла в Мелбърн.