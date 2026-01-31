Европейският съюз разглежда възможността за радикална промяна в подхода си към санкционирането на руския енергиен сектор. Според информация на Bloomberg, в Брюксел се обсъжда предложение за замяна на настоящите ценови ограничения върху руския петрол с пълна забрана за услугите по морски транспорт. Тази мярка се планира като ключова част от предстоящия 20-и кръг санкции срещу Москва заради продължаващата война в Украйна.

Ако предложението получи необходимата подкрепа от държавите-членки, на европейските компании ще бъде наложено вето да предоставят ключови услуги, включително застраховане и логистика, необходими за превоза на руски петрол. Забраната ще важи независимо от цената, на която се продава суровината, което представлява значително втвърдяване на тона спрямо досегашния механизъм на ценови таван.

„Пълната забрана би затегнала значително ограниченията, наложени върху руския петрол, и би опростила прилагането на санкциите“, коментират източници, запознати с дискусиите.

Амбицията на Европейския съюз е новият пакет да бъде окончателно одобрен до края на февруари. Експертите отчитат, че приходите от петрол остават жизненоважен ресурс за Кремъл за финансиране на военните действия и поддържане на руската икономика. На фона на действащите ограничения от страна на САЩ и Европа, както и поради пазарните нива на цените, доставките на петрол от Русия вече са спаднали до най-ниските си нива от началото на инвазията.

Обхватът на подготвяния 20-и пакет санкции се очаква да бъде широк. Предвиждат се допълнителни рестрикции за руските банки, петролни дружества и сектора на криптовалутите. На прицел са и финансови институции в трети страни, които съдействат на Москва за заобикаляне на наложените от блока ограничения. Специално внимание ще бъде обърнато на така наречения „сенчест флот“, като се планира нови кораби да бъдат добавени в черните списъци.

Проблемът със заобикалянето на санкциите остава актуален и за Обединеното кралство. По-рано беше съобщено, че въпреки заявките на британското правителство за строги мерки, поне осем танкера от „сенчестия флот“ са засечени да плават свободно в Ламанша. Въпреки че британските служители имат указания и правомощия за задържане и конфискуване на санкционирани плавателни съдове, тези мерки все още не са приложени на практика, отбелязва УНИАН.