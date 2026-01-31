Федерален съд отхвърли искането на Минесота да спре имиграционната операция на ICE

Федерален съдия в САЩ отхвърли искането на щата Минесота да задължи Службата за имиграция и митнически контрол (ICE) да преустанови мащабната си операция по задържане и депортиране на мигранти на територията на щата, предаде АФП.

При произнасянето си по искането за временна забрана федералният съдия Катрин Менендес посочи, че съдът не намира достатъчни основания за подобна мярка, тъй като „балансът на потенциалните вреди не накланя решително в полза на издаване на съдебна заповед“.

Властите в Минесота твърдят, че продължаващата вече месец федерална операция нарушава суверенитета на щата. Менендес уточни, че отказът ѝ да наложи временна забрана не представлява окончателно решение по делото, а същинската оценка на аргументите ще бъде направена в хода на съдебния процес. Тя не се произнесе по въпроса дали оспорваните имиграционни мерки нарушават закона.

Решението идва ден след мащабен протест, в който десетки хиляди жители на Минесота се обявиха срещу операцията „Метро Сърдж“, на която се противопоставят и представители на Демократическата партия в щата.

Кметът на Минеаполис Джейкъб Фрей определи решението като разочароващо, но подчерта, че то не променя преживяното от хората в града – страх, сътресения и вреди, причинени от федерална операция, която никога не е трябвало да се провежда там.

Убийствата на Рене Гуд и Алекс Прети от маскирани и тежко въоръжени федерални агенти предизвикаха национален отзвук. След общественото недоволство президентът Доналд Тръмп отстрани ръководителя на митническата и граничната служба Грегъри Бовино и го замени с Том Хоуман, който обяви намерение за ограничаване на операцията при определени условия.

Преди съдебното решение преподавателят по политически науки и право в университета „Хамлайн“ Дейвид Шулц заяви, че щатът твърди опит за принуда от страна на федералното правителство спрямо местните власти. По думите му писмо от главния прокурор на САЩ Пам Бонди до Минесота е било възприето като заплаха.

От своя страна Бонди определи решението като „огромна правна победа“ за Министерството на правосъдието и заяви, че нито политиките на т.нар. убежищни градове, нито съдебните дела ще спрат администрацията на Тръмп да прилага федералния закон в Минесота.