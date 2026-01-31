На този етап липсват предпоставки за политическо партньорство между „Да, България“ и Румен Радев. Това стана ясно от думите на съпредседателя на партията Ивайло Мирчев в ефира на Дарик радио. Той изрази скептицизъм относно подобна възможност, подчертавайки липсата на яснота около бъдещите ходове на президента.

Според Мирчев, темата за взаимодействие с Радев не е била обект на обсъждане в коалицията. Основната критика е насочена към липсата на конкретика в политическите заявки на държавния глава.

„Не чухме нищо ново от Радев – програмата, хората, приоритетите ги няма. Нашите приоритети обаче не се променят, независимо дали Радев слиза на терена и кои партии ще влязат в парламента“, заяви Мирчев.

Позицията на ПП-ДБ остава непроменена по ключовите въпроси за геополитическата ориентация на България и битката срещу „завладените институции“. Според народния представител корупционният модел в страната има конкретни лица.

„Корупционният модел си има ясни имена – Борисов и Пеевски“, категоричен бе той, допълвайки, че и Радев е правил подобна връзка, макар и с по-мек тон. Мирчев припомни, че при акцията в „Росенец“ преди 6 години този модел е включвал и Ахмед Доган.

По отношение на оценката за действията на президента, Мирчев посочи, че в коалицията няма сериозни разминавания:

„Нямаме съществени разлики в коалицията ПП-ДБ в оценката към Румен Радев. Ние отдавна сме побили кола къде сме. И винаги към нас някой се е приближавал и после се е раздалечавал. Ще оценяваме Радев по действията му, но са важни и хората, които ще бъдат с него, и програмите, които ще обяви – ние още нищо не сме видели от него. Не търсим нова сглобка.“

Той бе категоричен, че „Продължаваме промяната – Демократична България“ е единствената сила, която последователно отстоява европейския път на страната.

Спорът за газа: „Газпром“ срещу „Боташ“

Лидерът на „Да, България“ влезе в задочен спор с Румен Радев относно енергийната политика и прекратяването на доставките от Русия. Мирчев опроверга тезата, изказана от президента в ефира на БНТ, че правителството на Кирил Петков е прекратило договора с руския монополист.

„Газпром едностранно прекрати доставките на газ за България, а не правителството на Кирил Петков, после правителството осигури алтернативни доставки. Говорещи глави всеки ден плашеха как ще останем на студено и тъмно без руски газ“, обясни Мирчев.

Той определи договора с турската компания „Боташ“ като излишен, аргументирайки се с факта, че интерконекторът с Гърция вече е функционирал, а хранилището в Чирен се е пълнело. Според него съветниците на президента носят отговорност за тази неизгодна сделка.

„Няма никаква разлика между „Боташ“ и „Турски поток“ – единият помага на Путин, другият – на Ердоган. Българският данъкоплатец плаща за единия 3 милиарда, за другия – 4 милиарда“, пресметна Мирчев, като подчерта, че Бойко Борисов е бил първият защитник на договора с „Боташ“, преди по-късно да смени реториката си.

Зависимости и политически маневри

Мирчев направи остра дисекция на отношенията между ГЕРБ и ДПС, твърдейки, че Бойко Борисов е в пълна зависимост от Делян Пеевски.

„Каквито и интервюта да дава, той вижда в огледалото Пеевски. Борисов и Пеевски са едно и също, няма как да се съюзиш с ГЕРБ срещу Пеевски“, коментира той.

Като доказателство за тази симбиоза Мирчев посочи действията около т.нар. „Съвет за мир“. Според него подписването на този документ от Росен Желязков е имало за цел „да направи Пеевски мили очички Тръмп да му махне Магнитски“. Депутатът определи Борисов като „едно от човечетата, впрегнати в задачата за махане санкциите на Пеевски“.

В анализа си за изборния процес, Мирчев обвини Пеевски като инициатор на ограничението за секциите в страни извън ЕС до 20 броя. Целта, според него, е била да се ограничи вотът на изселниците в Турция, които са подкрепили АПС (Алианс за права и свободи).

„Пеевски не може да овладее изселниците в Турция. На последните избори те гласуваха за АПС. И реши те да не могат да гласуват, а задачата беше възложена на „Възраждане“, които са прокси на ГЕРБ“, разясни схемата Мирчев.

Той допълни, че услугата е била върната чрез осигуряване на офис за „Възраждане“ в Столичната библиотека с помощта на кворум, осигурен от „ДПС – Ново начало“.

Единство в коалицията

На въпрос за вътрешните отношения в ПП-ДБ и бъдещето на фигури като Явор Божанков и Даниел Лорер в листите, Мирчев призова за единство.

„Трябва да сме един отбор, да сме заедно“, каза той и сподели спомен от протеста на 10 декември:

„Преди да се качим с Асен Василев на трибуната, приближих се към Асен и Кирил им казах – това, което виждаме днес, е много по-голямо от всички нас. Този протест ни възприема като инструмента да свършим нещо сериозно за България, хората не са тук заради нас. Те очакват от нас да свършим тази работа и да получим тяхната подкрепа – нямаме право да се проваляме. Нямаме право да изпадаме във вечната болест на партиите за разпределения, за листи.“