Янев: Свършихме добра работа

Наставникът на ЦСКА Христо Янев говори след последната контрола на тима преди подновяването на официалните мачове в родния футбол – победа с 3:1 над Дунав. Специалистът се надява, че всички играчи ще успеят да разберат вижданията му и феновете да останат доволни от видяното през пролетта.

- Реклама -

“Надявам се проверката да е полезна за това, което ни предстои. Надявам се всичко, което направихме по време на подготовката да даде резултат в първенството. Важното е, че всички приключиха здрави. Едно е да играеш контроли и друго официални мачове. Надявам се, че целият отбор ще разбере това, което искам и всички фенове да са доволни от видяното. Започваме конкретна подготовка за мача с Арда. Да зарадваме първо себе си и привържениците”, каза Янев