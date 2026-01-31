Германският канцлер Фридрих Мерц изрази ясна позиция против предложението на лидера на Европейската народна партия (ЕНП) Манфред Вебер относно ролята на обща европейска армия в следвоенното възстановяване на сигурността в Украйна. Според информация на изданието Politico, цитирано от УНИАН, Мерц не споделя визията за незабавното създаване на подобна структура като част от гаранциите за сигурност.

- Реклама -

Манфред Вебер наскоро представи пакет от инициативи, целящи засилването на геополитическата тежест на Европейския съюз. Ключов елемент в неговата концепция е идеята военни сили от държавите членки да действат под общ европейски флаг на територията на Украйна след края на бойните действия.

Въпреки че Фридрих Мерц приветства принципното желание на Вебер за реформиране и укрепване на Европейския съюз, той подходи резервирано към конкретната идея за общи мироопазващи сили. Канцлерът подчерта, че подобни амбициозни проекти не предлагат бързи решения на актуалните предизвикателства пред Европа.

„Трябва да се съсредоточим върху задачите, които са пред нас сега“, заяви германският канцлер, цитиран от медиите. Реакцията му бе описана като хладнокръвна, като той даде да се разбере, че приоритетите на Берлин към момента са различни. Към днешна дата Германия все още не е взела окончателно решение относно формата на своето участие в бъдещи мироопазващи мисии в региона.

Паралелно с дискусиите в Берлин и Брюксел, темата за миротворците се обсъжда и в Лондон. Според публикация на вестник „Телеграф“, британските войници, които биха били разположени в Украйна, могат да се сблъскат със „значителни уязвимости“. Изданието посочва, че те ще бъдат обвързани от правилата на Европейската конвенция за правата на човека, като Министерството на отбраната на Обединеното кралство не планира да иска отмяна на разпоредбите на Конвенцията за тази мисия.