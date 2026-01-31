НА ЖИВО
          Костадин Костадинов с остра атака срещу Румен Радев заради еврото и Украйна

          31 януари 2026 | 09:56 490
          Лидерът на политическа партия „Възраждане“ Костадин Костадинов изрази изключително остра позиция след телевизионното участие на президента Румен Радев в предаването „Панорама“. Коментарът на Костадинов бе провокиран от тезите, които държавният глава застъпи в ефира на обществената телевизия, касаещи ключови геополитически и вътрешнополитически въпроси.

          Основният сблъсък във вижданията на двамата политици се концентрира върху темите за въвеждането на еврото в България, статута на Крим и потенциалните партньорства за управление на страната. Костадинов разчете посланията на президента като ясен знак за подкрепа на „неолибералното статукво“.

          В своята реакция лидерът на „Възраждане“ публикува следния коментар:

          „Отлично интервю на Радев в Панорама. За пореден път каза, че е за еврото, че според международното право Крим е украински (според същото международно право би трябвало и Косово да е сръбско, но този въпрос не му беше зададен), че е готов да води разговори с ППДБ за управление, а с ГЕРБ за избор на нов Висш съдебен съвет и т.н., и т.н.

          С всяка своя публична изява бившия президент показва последователно своите политически виждания – евроатлантически, в подкрепа на неолибералното политическо статукво. Знам, че дебати с негово участие няма да има, защото неговият екип се бои от тях. Дори и снощи беше безпрецедентно сам в Панорама, което аз поне не се сещам досега да се е случвало – винаги политиците са поне двама. Но такива интервюта са полезни, защото показват идеологията, политическите нагласи, качествата и уменията на политика.“

          Критиката на Костадинов засяга и формата на телевизионното участие, като той отбелязва липсата на опонент в студиото – факт, който според него е прецедент за предаването. Изявлението маркира поредната разделителна линия между „Възраждане“ и президентската институция, особено по отношение на външната политика и казуса с войната в Украйна.

