С всяка своя медийна поява държавният глава Румен Радев затвърждава евроатлантическия си профил, което парадоксално оказва сериозна политическа подкрепа на „Възраждане“. Тази теза изрази лидерът на политическата формация Костадин Костадинов в социалната мрежа Фейсбук. Коментарът му бе провокиран от участието на президента в предаването „Панорама“ по БНТ.

Костадинов анализира посланията на държавния глава, като акцентира върху готовността му за диалог с основните политически сили и позициите му по ключови геополитически въпроси.

„Отлично интервю на Радев в „Панорама“. За пореден път каза, че е за еврото, че според международното право Крим е украински (според същото международно право би трябвало и Косово да е сръбско, но този въпрос не му беше зададен), че е готов да води разговори с ПП-ДБ за управление, а с ГЕРБ за избор на нов Висш съдебен съвет и т.н., и т.н.“, написа лидерът на „Възраждане“.

Според Костадинов, поведението на президента не е случайно, а следва ясна идеологическа линия. Той смята, че Радев демонстрира подкрепа за установения неолиберален модел на управление. В анализа си политикът обръща внимание и на формата на телевизионното участие.

„Знам, че дебати с негово участие няма да има, защото неговият екип се бои от тях. Дори и снощи беше безпрецедентно сам в „Панорама“, което аз поне не се сещам досега да се е случвало – винаги политиците са поне двама. Но такива интервюта са полезни, защото показват идеологията, политическите нагласи, качествата и уменията на политика“, посочва Костадинов.

Основният извод в публикацията е, че разочарованието на избирателите от курса на президента води до отлив на гласове към националистическата формация. Костадинов твърди, че с подобни изяви Радев „помага изключително много на „Възраждане“ и ни носи гласовете на разочарованите свои избиратели“.

Лидерът на партията поставя акцент и върху тайминга на тези политически разкрития. Той определя случващото се като разкриване на истинското лице на „новите“ политически проекти, но този път това се случва преди, а не след вота.

„Винаги досега „новите“ политико-инженерни проекти разкриваха истинското си лице след изборите. Хубаво е, че заради силната обществена енергия в настоящия момент това се случи преди изборите. Защото, когато хората се разочароват след изборите, е късно. А сега предизборната кампания тепърва започва“, завършва анализа си Костадин Костадинов.