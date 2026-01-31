Властите в Хавана официално обявиха извънредно положение, позовавайки се на непосредствена заплаха от страна на Съединените щати. Решението идва на фона на ескалиращо напрежение между двете държави и размяна на тежки обвинения на най-високо ниво.

Външният министър на Куба Бруно Родригес използва социалната мрежа „Туитър“, за да разясни позицията на правителството. Той категорично определи текущата политика на Вашингтон като „антикубинска и неофашистка“. Първият дипломат на Хавана подчерта, че действията на американската администрация застрашават не само националната сигурност на острова, но и глобалната стабилност.

В своето изявление Родригес написа: „Народът на Куба, при солидарната подкрепа на международното съобщество, стигна до извода, че ситуацията в отношенията с правителството на САЩ представлява необичайна и извънредна заплаха“. Според него рискът обхваща дори „оцеляването на човечеството пред лицето на ядрената заплаха и изменението на климата“.

Реакцията на кубинските власти следва действията на американския президент Доналд Тръмп, който вчера подписа специален указ. В документа действията на правителството в Хавана огледално са квалифицирани като „необичайна и извънредна заплаха“ за националната сигурност на САЩ. Тръмп обвинява режима в подкрепа на „враждебни държави и терористични организации“.

Американският държавен глава посочва конкретни аргументи за втвърдения тон, акцентирайки върху задълбочаването на военното сътрудничество между Куба и Китай. Указът обръща специално внимание на разполагането на острова на „най-големия обект на руското радиотехническо разузнаване в чужбина“, чиято цел е прихващане на чувствителна американска информация.

В списъка със съюзници на Куба, цитиран от Вашингтон, фигурират още Иран, както и организациите ХАМАС и „Хизбула“. Като допълнителен мотив за мерките Тръмп изтъква и „систематичното нарушаване на човешките права в Куба“. Като пряка икономическа последица, подписаният указ предвижда въвеждането на допълнителни мита за държавите, които продават нефт на Хавана.