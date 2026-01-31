Левски прави всичко възможно да уреди Переа за Лудогорец

Ръководството на Левски хвърля всички усилия, за да може да картотекира най-новото попълнение на отбора Хуан Переа за предстоящия във вторник мач за Суперкупата на България срещу Лудогорец.
Задачата е изключително трудна. Времето до двубоя е прекалено кратко, а 26-годишният колумбиец трябва да получи ново разрешително за работа в България, тъй като сменя клубовете.
На „Герена“ се надяват, че клубният администратор Райко Якимов отново ще се справи блестящо и ще успее да набави необходимата документация. Той има славата на майстор при скоростното уреждане на футболисти, които паспорт от Европейския съюз.
