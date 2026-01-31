НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 31.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Лукас Пакета вече официално е играч на Фламенго

          За трансферът вече се знаеше от няколко дни, като се очакваше само днешното му официализиране

          31 януари 2026 | 10:42 00
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Фламенго обяви привличането на 28-годишния халф Лукас Пакета от Уест Хам. Договорът му ще бъде до края на 2030 г. и ще носи номер 20 с червено-черната фланелка.

          - Реклама -

          За трансферът вече се знаеше от няколко дни, като се очакваше само днешното му официализиране.

          Преди около 48 часа пък бе известена и рекордната трансферна сума, за която футболистът ще се завърне на “Маракана”.

          Пакета е продукт именно на академията на „червено-черните“, а през 2019 г. премина от Фламенго в Милан. Три години по-късно дойде и трансферът с Уест Хам, където постигна най-сериозното си отборно постижение, печелейки Лигата на конференциите през сезон 2022/2023.

          С фланелката на “чуковете” той взе участие в 139 мача във всички турнири, отбелязвайки 23 гола и правейки 15 асистенции. Според портала Transfermarkt, пазарната му стойност се равнява на 35 млн евро.

          Фламенго обяви привличането на 28-годишния халф Лукас Пакета от Уест Хам. Договорът му ще бъде до края на 2030 г. и ще носи номер 20 с червено-черната фланелка.

          - Реклама -

          За трансферът вече се знаеше от няколко дни, като се очакваше само днешното му официализиране.

          Преди около 48 часа пък бе известена и рекордната трансферна сума, за която футболистът ще се завърне на “Маракана”.

          Пакета е продукт именно на академията на „червено-черните“, а през 2019 г. премина от Фламенго в Милан. Три години по-късно дойде и трансферът с Уест Хам, където постигна най-сериозното си отборно постижение, печелейки Лигата на конференциите през сезон 2022/2023.

          С фланелката на “чуковете” той взе участие в 139 мача във всички турнири, отбелязвайки 23 гола и правейки 15 асистенции. Според портала Transfermarkt, пазарната му стойност се равнява на 35 млн евро.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          България с нов шампион от Големия шлем

          Станимир Бакалов -
          България има нов шампион от турнирите от Големия шлем при юношите. 17-годишният Димитър Кисимов спечели титлата на двойки на Australian Open. Родният талант и...
          Спорт

          Левски прави всичко възможно да уреди Переа за Лудогорец

          Станимир Бакалов -
          Ръководството на Левски хвърля всички усилия, за да може да картотекира най-новото попълнение на отбора Хуан Переа за предстоящия във вторник мач за Суперкупата...
          Други

          Дионтей Уайлдър срещу Дерек Чисора в Лондон

          Станимир Бакалов -
          Дългоочакваният двубой между бившия световен шампион в тежка категория Дионтей Уайлдър и ветерана Дерек Чисора беше официално потвърден в петък. Уайлдър, с баланс 44-4-1 (43...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions