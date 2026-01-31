Лукас Пакета вече официално е играч на Фламенго

Фламенго обяви привличането на 28-годишния халф Лукас Пакета от Уест Хам. Договорът му ще бъде до края на 2030 г. и ще носи номер 20 с червено-черната фланелка.

За трансферът вече се знаеше от няколко дни, като се очакваше само днешното му официализиране.

Преди около 48 часа пък бе известена и рекордната трансферна сума, за която футболистът ще се завърне на “Маракана”.

Пакета е продукт именно на академията на „червено-черните“, а през 2019 г. премина от Фламенго в Милан. Три години по-късно дойде и трансферът с Уест Хам, където постигна най-сериозното си отборно постижение, печелейки Лигата на конференциите през сезон 2022/2023.

С фланелката на “чуковете” той взе участие в 139 мача във всички турнири, отбелязвайки 23 гола и правейки 15 асистенции. Според портала Transfermarkt, пазарната му стойност се равнява на 35 млн евро.