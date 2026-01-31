НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 31.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Наполи се завърна на победния път

          Наполи се намира на 3-ото място в класирането с 46 точки, докато Фиорентина е 18-и със 17 пункта

          31 януари 2026 | 21:11 80
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Наполи се завърна на победния път, след като надви Фиорентина с 2:1 в мач от 23-ия кръг на Серия А, игран на стадион „Диего Армандо Марадона“. Отборът на Антонио Конте загуби предишните си два двубоя във всички турнири, като през седмицата отпадна от Шампионската лига.

          - Реклама -

          „Партенопеите“ поведоха в резултата в 11-ата минута с дебютния гол на Антонио Вергара в италианския шампионат. Той се разписа с удар, попаднал в долния ляв ъгъл.

          Фиорентина бе близо до изравняването 14 минути след това, но опит на Роберто Пиколи срещна десния страничен стълб.

          В 49-ата минута Наполи стигна до втори гол благодарение на страхотно попадение, дело на Мигел Гутиерес, който стреля неспасяемо от границата на пеналтерията.

          Фиорентина се завърна в мача 8 минути по-късно, като Манор Соломон бе на точното място, за да направи добавка и да намали изоставането на тима си.

          В 76-ата минута Мойс Кийн можеше да изравни, но Алекс Мерет успя да се намеси. 11 минути след това Давид де Хеа отрази опит на Скот Мактоминей.

          Наполи се намира на 3-ото място в класирането с 46 точки, докато Фиорентина е 18-и със 17 пункта.

          Наполи се завърна на победния път, след като надви Фиорентина с 2:1 в мач от 23-ия кръг на Серия А, игран на стадион „Диего Армандо Марадона“. Отборът на Антонио Конте загуби предишните си два двубоя във всички турнири, като през седмицата отпадна от Шампионската лига.

          - Реклама -

          „Партенопеите“ поведоха в резултата в 11-ата минута с дебютния гол на Антонио Вергара в италианския шампионат. Той се разписа с удар, попаднал в долния ляв ъгъл.

          Фиорентина бе близо до изравняването 14 минути след това, но опит на Роберто Пиколи срещна десния страничен стълб.

          В 49-ата минута Наполи стигна до втори гол благодарение на страхотно попадение, дело на Мигел Гутиерес, който стреля неспасяемо от границата на пеналтерията.

          Фиорентина се завърна в мача 8 минути по-късно, като Манор Соломон бе на точното място, за да направи добавка и да намали изоставането на тима си.

          В 76-ата минута Мойс Кийн можеше да изравни, но Алекс Мерет успя да се намеси. 11 минути след това Давид де Хеа отрази опит на Скот Мактоминей.

          Наполи се намира на 3-ото място в класирането с 46 точки, докато Фиорентина е 18-и със 17 пункта.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Нова победа за Гьозтепе на Стоилов

          Станимир Бакалов -
          Воденият от Станимир Стоилов Гьозтепе продължава уверено да преследва класиране за евротурнирите. Отборът победи Фатих Карагюмрюк с 2:1 у дома в мач от 20-ия...
          Спорт

          Арсенал разби Лийдс и се върна към победите във Висшата лига

          Станимир Бакалов -
          Арсенал стигна до категорична победа с 4:0 като гост на Лийдс в двубой от 24-ия кръг на Висшата лига. Българският национал Илия Груев започна като...
          Спорт

          Рупанов дебютира с победа за Гурник Забже

          Станимир Бакалов -
          Доскорошният нападател на Левски Борислав Рупанов направи отличен дебют за новия си тим Гурник Забже, който победи Пяст Гливице с 2:1. 21-годишният българин започна титуляр...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions