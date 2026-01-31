Наполи се завърна на победния път, след като надви Фиорентина с 2:1 в мач от 23-ия кръг на Серия А, игран на стадион „Диего Армандо Марадона“. Отборът на Антонио Конте загуби предишните си два двубоя във всички турнири, като през седмицата отпадна от Шампионската лига.

- Реклама -

„Партенопеите“ поведоха в резултата в 11-ата минута с дебютния гол на Антонио Вергара в италианския шампионат. Той се разписа с удар, попаднал в долния ляв ъгъл.

Фиорентина бе близо до изравняването 14 минути след това, но опит на Роберто Пиколи срещна десния страничен стълб.

В 49-ата минута Наполи стигна до втори гол благодарение на страхотно попадение, дело на Мигел Гутиерес, който стреля неспасяемо от границата на пеналтерията.

Фиорентина се завърна в мача 8 минути по-късно, като Манор Соломон бе на точното място, за да направи добавка и да намали изоставането на тима си.

В 76-ата минута Мойс Кийн можеше да изравни, но Алекс Мерет успя да се намеси. 11 минути след това Давид де Хеа отрази опит на Скот Мактоминей.

Наполи се намира на 3-ото място в класирането с 46 точки, докато Фиорентина е 18-и със 17 пункта.