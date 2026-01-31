Десетки жители на подбалканския град Гурково се събраха на централния площад, за да изразят недоволството си срещу бившия кмет на общината Мариян Цонев. Гражданското недоволство е провокирано от инцидент, при който местен жител обвини бившия градоначалник в нападение.

- Реклама -

Основната причина за ескалацията на напрежението е свързана със съдебно дело за търговия с вот. Според протестиращите, пострадалият мъж е станал жертва на физическа агресия, тъй като е свидетелствал срещу Цонев в рамките на разследване за купуване на гласове. В обвиненията за нанесен побой е замесен и синът на бившия кмет.

Събралите се на площада граждани настояват за спешна намеса на компетентните органи и справедливост. Те изразиха своето безпокойство от липсата на развитие по случая и отправиха призив към прокуратурата за ефективни действия, заявявайки, че до момента не виждат реален напредък в разследването на инцидента.