      събота, 31.01.26
          Напрежение в Гурково: Протест срещу бившия кмет Мариян Цонев след обвинения за побой (Снимки)

          31 януари 2026 | 19:16 880
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Десетки жители на подбалканския град Гурково се събраха на централния площад, за да изразят недоволството си срещу бившия кмет на общината Мариян Цонев. Гражданското недоволство е провокирано от инцидент, при който местен жител обвини бившия градоначалник в нападение.

          Основната причина за ескалацията на напрежението е свързана със съдебно дело за търговия с вот. Според протестиращите, пострадалият мъж е станал жертва на физическа агресия, тъй като е свидетелствал срещу Цонев в рамките на разследване за купуване на гласове. В обвиненията за нанесен побой е замесен и синът на бившия кмет.

          Събралите се на площада граждани настояват за спешна намеса на компетентните органи и справедливост. Те изразиха своето безпокойство от липсата на развитие по случая и отправиха призив към прокуратурата за ефективни действия, заявявайки, че до момента не виждат реален напредък в разследването на инцидента.

