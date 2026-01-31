НА ЖИВО
          Най-малко 32 загинали при израелски удари в Газа, сред тях жени и деца

          31 януари 2026 | 21:41
          Снимка: MOHAMMED SABER / БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Най-малко 32 души, включително жени и деца, са загинали при израелски въздушни удари в Ивица Газа, предаде АФП. Израелската армия обяви, че атаките са ответна реакция на нарушение на примирието от страна на Хамас.

          По данни на палестинските служби ударите са засегнали жилищни сгради, палатки, приюти и полицейски участък в град Газа. Сред поразените райони са кварталите Римал и Шейх Радуан, както и Ал-Маваси в южната част на анклава, където десетки хиляди разселени палестинци живеят в палатки и импровизирани убежища. Спасителни екипи са изваждали тела изпод развалините, а очевидци описват паника и мащабни разрушения.

          Един от ударите е поразил полицейски участък в квартал Шейх Радуан, при което са загинали седем души, включително полицейски служители и цивилни, съобщиха местните власти. В квартал Римал апартамент в жилищна сграда е бил напълно унищожен, като по думите на роднини сред жертвите има деца, загинали по време на сън.

          Израелските военни заявиха, че ударите са били предприети в отговор на инцидент край Рафа, при който палестински бойци са излезли от тунел – действие, определено от Израел като нарушение на крехкото примирие. По данни на армията са били поразени командири и бойци на „Хамас“ и „Ислямски джихад“ на различни места в Газа.

          „Хамас“ осъди ударите като „брутално престъпление“.

          Палестинското здравно министерство съобщи, че от влизането в сила на примирието в Газа са загинали най-малко 509 души, докато Израел твърди, че за същия период са убити четирима негови военнослужещи при нападения на бойци.

          Ескалацията идва непосредствено преди обявеното повторно отваряне на граничния пункт „Рафа“ между Газа и Египет за ограничено придвижване на хора – ключов елемент от втората фаза на споразумението за прекратяване на огъня. Египет и Катар осъдиха това, което определиха като израелски нарушения на примирието, предупреждавайки, че насилието застрашава усилията за стабилизиране на ситуацията.

