Нова победа за Гьозтепе на Стоилов

Воденият от Станимир Стоилов Гьозтепе продължава уверено да преследва класиране за евротурнирите. Отборът победи Фатих Карагюмрюк с 2:1 у дома в мач от 20-ия кръг на турската Суперлига.

С този успех тимът на Мъри Стоилов събра 39 точки на четвъртото място във временното класиране, на три зад третия Трабзонспор и на толкова пред петия Бешикташ. Карагюмрюк е последен с девет.

В 13-ата минута гостите излязоха напред в резултата. Баръш Калайджъ пусна хубаво извеждащо подаване за Сержиньо, който се отскубна от защитата, остана сам срещу Матеуш Лис и се разписа за 0:1.

В 20-ата минута Гьозтепе стигна до изравнително попадение, при това много красиво. След центриране от корнер се стигна до хаос в наказателното поле, а в Жуниор Олайтан засече с плътен шут в далечния горен десен ъгъл, наподобявайки гола на Бенжамен Павар срещу Аржентина от Мондиал 2026.

В добавеното време на първата част отборът на Стоилов обърна. Жандерсон получи центриране отдясно и от въздуха засече неспасяемо в долния ляв ъгъл за 2:1. През второто полувреме голове не паднаха и Гьозтепе победи.