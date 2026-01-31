НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 31.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Нова победа за Гьозтепе на Стоилов

          Отборът победи Фатих Карагюмрюк с 2:1 у дома в мач от 20-ия кръг на турската Суперлига

          31 януари 2026 | 21:16 00
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Воденият от Станимир Стоилов Гьозтепе продължава уверено да преследва класиране за евротурнирите. Отборът победи Фатих Карагюмрюк с 2:1 у дома в мач от 20-ия кръг на турската Суперлига.

          - Реклама -

          С този успех тимът на Мъри Стоилов събра 39 точки на четвъртото място във временното класиране, на три зад третия Трабзонспор и на толкова пред петия Бешикташ. Карагюмрюк е последен с девет.

          В 13-ата минута гостите излязоха напред в резултата. Баръш Калайджъ пусна хубаво извеждащо подаване за Сержиньо, който се отскубна от защитата, остана сам срещу Матеуш Лис и се разписа за 0:1.

          В 20-ата минута Гьозтепе стигна до изравнително попадение, при това много красиво. След центриране от корнер се стигна до хаос в наказателното поле, а в Жуниор Олайтан засече с плътен шут в далечния горен десен ъгъл, наподобявайки гола на Бенжамен Павар срещу Аржентина от Мондиал 2026.

          В добавеното време на първата част отборът на Стоилов обърна. Жандерсон получи центриране отдясно и от въздуха засече неспасяемо в долния ляв ъгъл за 2:1. През второто полувреме голове не паднаха и Гьозтепе победи.

          Воденият от Станимир Стоилов Гьозтепе продължава уверено да преследва класиране за евротурнирите. Отборът победи Фатих Карагюмрюк с 2:1 у дома в мач от 20-ия кръг на турската Суперлига.

          - Реклама -

          С този успех тимът на Мъри Стоилов събра 39 точки на четвъртото място във временното класиране, на три зад третия Трабзонспор и на толкова пред петия Бешикташ. Карагюмрюк е последен с девет.

          В 13-ата минута гостите излязоха напред в резултата. Баръш Калайджъ пусна хубаво извеждащо подаване за Сержиньо, който се отскубна от защитата, остана сам срещу Матеуш Лис и се разписа за 0:1.

          В 20-ата минута Гьозтепе стигна до изравнително попадение, при това много красиво. След центриране от корнер се стигна до хаос в наказателното поле, а в Жуниор Олайтан засече с плътен шут в далечния горен десен ъгъл, наподобявайки гола на Бенжамен Павар срещу Аржентина от Мондиал 2026.

          В добавеното време на първата част отборът на Стоилов обърна. Жандерсон получи центриране отдясно и от въздуха засече неспасяемо в долния ляв ъгъл за 2:1. През второто полувреме голове не паднаха и Гьозтепе победи.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Наполи се завърна на победния път

          Станимир Бакалов -
          Наполи се завърна на победния път, след като надви Фиорентина с 2:1 в мач от 23-ия кръг на Серия А, игран на стадион "Диего...
          Спорт

          Арсенал разби Лийдс и се върна към победите във Висшата лига

          Станимир Бакалов -
          Арсенал стигна до категорична победа с 4:0 като гост на Лийдс в двубой от 24-ия кръг на Висшата лига. Българският национал Илия Груев започна като...
          Спорт

          Рупанов дебютира с победа за Гурник Забже

          Станимир Бакалов -
          Доскорошният нападател на Левски Борислав Рупанов направи отличен дебют за новия си тим Гурник Забже, който победи Пяст Гливице с 2:1. 21-годишният българин започна титуляр...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions