Нова версия за кошмара в Румъния

Единият от оцелелите в катастрофата в Румъния, при която загинах седем фенове на ПАОК, пътуващи за мач във Франция, обяви нова версия за инцидента. Според него автоматичната система за запазване на лентата на движение при включен мигач и причината за катастрофата. Информацията беше разпространена от електронната версия на в.„Катимерини“, която се позовава на думите на гръцки лекар, посетил пострадалия в болницата в Румъния.

На видеозаписа от катастрофата край Тимишоара се вижда, че бусът с феновете на ПАОК изпреварва цистерна и прави опит да се върне в своето платно на движение. Мигачът за ляв завой обаче остава включен и ванът се връща в насрещната лента, където следва челен удар с тир.

Гръцкият лекар Димитрис Кукулас, посочва, че пострадалият мъж му е казал, че системата „асистент за спазване на лентата на движение“ на автомобила е заключила волана, което е попречило на водача да се върне в лентата си след изпреварването.

Асистентът за спазване на лентата е съвременна автомобилна система, предназначена да предпази превозното средство от неволно излизане от собствената лента. Чрез използването на камери и сензори за засичане на маркировката на лентата тя може да предупреди шофьора или леко да намести волана, за да задържи автомобила в платното.

Властите разследват множество фактори, които биха могли да са причинили катастрофата. Съдебни източници, участващи в разследването, твърдят, че в микробуса са били намерени „две пликчета с растително съдържание и едно с бяла субстанция“. В кръвта на водача, който е бил на 29 години, са открити следи от забранени субстанции.

Двама от тримата оцелели привърженици на ПАОК (Солун) вече бяха транспортирани до Гърция. Единият ще остане на лечение в болница в Солун, а другият е в по-добро състояние и вероятно няма да се нуждае от хоспитализация. Третият ранен засега остава в болницата в Тимишоара, тъй като състоянието му е по-тежко. Телата на загиналите бяха превозени до международното летище в Солун със специален полет на гръцките военновъздушни сили.