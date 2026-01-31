НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 31.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Нова версия за кошмара в Румъния

          Съвременна автомобилна система заключила волана на буса

          31 януари 2026 | 14:50 50
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Единият от оцелелите в катастрофата в Румъния, при която загинах седем фенове на ПАОК, пътуващи за мач във Франция, обяви нова версия за инцидента. Според него автоматичната система за запазване на лентата на движение при включен мигач и причината за катастрофата. Информацията беше разпространена от електронната версия на в.„Катимерини“, която се позовава на думите на гръцки лекар, посетил пострадалия в болницата в Румъния.

          - Реклама -

          На видеозаписа от катастрофата край Тимишоара се вижда, че бусът с феновете на ПАОК изпреварва цистерна и прави опит да се върне в своето платно на движение. Мигачът за ляв завой обаче остава включен и ванът се връща в насрещната лента, където следва челен удар с тир.

          Гръцкият лекар Димитрис Кукулас, посочва, че пострадалият мъж му е казал, че системата „асистент за спазване на лентата на движение“ на автомобила е заключила волана, което е попречило на водача да се върне в лентата си след изпреварването.

          Асистентът за спазване на лентата е съвременна автомобилна система, предназначена да предпази превозното средство от неволно излизане от собствената лента. Чрез използването на камери и сензори за засичане на маркировката на лентата тя може да предупреди шофьора или леко да намести волана, за да задържи автомобила в платното.

          Властите разследват множество фактори, които биха могли да са причинили катастрофата. Съдебни източници, участващи в разследването, твърдят, че в микробуса са били намерени „две пликчета с растително съдържание и едно с бяла субстанция“. В кръвта на водача, който е бил на 29 години, са открити следи от забранени субстанции.

          Двама от тримата оцелели привърженици на ПАОК (Солун) вече бяха транспортирани до Гърция. Единият ще остане на лечение в болница в Солун, а другият е в по-добро състояние и вероятно няма да се нуждае от хоспитализация. Третият ранен засега остава в болницата в Тимишоара, тъй като състоянието му е по-тежко. Телата на загиналите бяха превозени до международното летище в Солун със специален полет на гръцките военновъздушни сили.

          Единият от оцелелите в катастрофата в Румъния, при която загинах седем фенове на ПАОК, пътуващи за мач във Франция, обяви нова версия за инцидента. Според него автоматичната система за запазване на лентата на движение при включен мигач и причината за катастрофата. Информацията беше разпространена от електронната версия на в.„Катимерини“, която се позовава на думите на гръцки лекар, посетил пострадалия в болницата в Румъния.

          - Реклама -

          На видеозаписа от катастрофата край Тимишоара се вижда, че бусът с феновете на ПАОК изпреварва цистерна и прави опит да се върне в своето платно на движение. Мигачът за ляв завой обаче остава включен и ванът се връща в насрещната лента, където следва челен удар с тир.

          Гръцкият лекар Димитрис Кукулас, посочва, че пострадалият мъж му е казал, че системата „асистент за спазване на лентата на движение“ на автомобила е заключила волана, което е попречило на водача да се върне в лентата си след изпреварването.

          Асистентът за спазване на лентата е съвременна автомобилна система, предназначена да предпази превозното средство от неволно излизане от собствената лента. Чрез използването на камери и сензори за засичане на маркировката на лентата тя може да предупреди шофьора или леко да намести волана, за да задържи автомобила в платното.

          Властите разследват множество фактори, които биха могли да са причинили катастрофата. Съдебни източници, участващи в разследването, твърдят, че в микробуса са били намерени „две пликчета с растително съдържание и едно с бяла субстанция“. В кръвта на водача, който е бил на 29 години, са открити следи от забранени субстанции.

          Двама от тримата оцелели привърженици на ПАОК (Солун) вече бяха транспортирани до Гърция. Единият ще остане на лечение в болница в Солун, а другият е в по-добро състояние и вероятно няма да се нуждае от хоспитализация. Третият ранен засега остава в болницата в Тимишоара, тъй като състоянието му е по-тежко. Телата на загиналите бяха превозени до международното летище в Солун със специален полет на гръцките военновъздушни сили.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Почина Спиро Дебърски

          Станимир Бакалов -
          Днес на 92 години ни напусна легендарният футболист на националния отбор и Локомотив (София) Спиро Дебърски, съобщиха от БФС. Той има 24 мача и 8...
          Други

          Весела Лечева: Стефка Костадинова може да бъде на Олимпиадата само като зрител

          Николай Минчев -
          "Самото участие на Олимпийски игри вече е признание за труда на състезателите, треньорите и федерациите, победа за тях." Това заяви председателят на БОК Весела...
          Спорт

          Елена Рибакина е новата кралица в Мелбърн

          Станимир Бакалов -
          Елена Рибакина е новата шампионка на Australian Open, след като спечели с 2:1 сета (6:4, 3:6, 6:4) срещу двукратната победителка в Мелбърн Арина Сабаленка....
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions