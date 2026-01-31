НА ЖИВО
          Новият ръководител на мисията на САЩ пристигна във Венецуела на фона на затопляне на отношенията

          31 януари 2026 | 23:41 210
          Снимка: Luis Robayo / AFP
          Новият ръководител на дипломатическата мисия на Съединените щати във Венецуела пристигна в страната, докато отношенията между Вашингтон и Каракас постепенно се възстановяват след отстраняването на Николас Мадуро при американска военна операция, предаде АФП.

          Самолетът от Богота, с който пътува временно изпълняващата длъжността ръководител на мисията Лора Догу, кацна край Каракас около 15:00 ч. местно време (21:00 ч. българско).

          Догу, бивш посланик на САЩ в Никарагуа и Хондурас, беше назначена на поста миналата седмица. Временно управляващият дипломат поема ръководството на мисията при липса на пълноправен посланик.

          Съединените щати вече са изпратили екип за оценка на състоянието на американското посолство, което през последните шест години на практика не функционира. Дипломатическата мисия беше затворена през 2019 г., след като Вашингтон и други държави обявиха Мадуро за нелегитимен президент след оспорвани избори, а той прекъсна дипломатическите отношения със САЩ.

          След свалянето на Мадуро американски дипломати посетиха Каракас, за да оценят възможностите за поетапно възобновяване на дейността на посолството.

          Доналд Тръмп заяви, че работи „много добре“ с Делси Родригес, като американски представител съобщи, че тя ще посети Съединените щати в близко бъдеще. В същото време президентът предупреди Родригес, че може да я сполети „съдба дори по-лоша“ от тази на Мадуро, ако не се съобрази с исканията на Вашингтон за политически реформи и достъп до петрола – ресурс, от който Венецуела притежава най-големите доказани запаси в света.

