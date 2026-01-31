Nvidia замрази инвестиция от 100 млрд. долара в OpenAI

Технологичният гигант Nvidia обяви изненадващо решение да замрази мащабна сделка, която предвиждаше инвестиция от 100 милиарда долара в OpenAI – компанията, стояща зад популярния чатбот ChatGPT. Новината беше съобщена първоначално от авторитетното издание The Wall Street Journal, което се позовава на свои източници, отлично запознати със ситуацията.

- Реклама -

Според наличната информация, ръководството на Nvidia е изразило сериозни съмнения относно ефективността на подобна инвестиция в настоящия момент. Притесненията на компанията са провокирани от последните динамични промени на пазара на изкуствения интелект и преоценката на рисковете.

Амбициозният план предвиждаше изграждането на огромни изчислителни центрове с мощност най-малко 10 гигавата, които да обслужват нуждите на OpenAI. Схемата на сделката включваше ангажимент от страна на производителя на чипове да осигури финансиране в размер на 100 милиарда долара за инфраструктурата, като в замяна OpenAI трябваше да наеме компютърни чипове от Nvidia.

Ключова роля за промяната в курса е изиграл главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг. Според източниците той е изразил личното си недоволство от липсата на дисциплина в управлението на OpenAI. Този управленски аспект, комбиниран със засилващата се конкуренция от страна на други технологични лидери като Google и Anthropic, е поставил целесъобразността на сделката на сериозно изпитание.

Въпреки неочакваното спиране на огромния инвестиционен проект, от Nvidia уточняват, че отношенията между двете компании не са прекъснати напълно. Технологичният лидер заявява, че OpenAI остава техен предпочитан партньор в развитието на технологиите за изкуствен интелект, макар и финансовите параметри на сътрудничеството им да претърпяват корекции.