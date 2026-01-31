Сериозно политическо напрежение се разрази в управлението на Варна, след като общинският съветник Мартин Димитров оттегли подкрепата си за кмета Благомир Коцев и официално поиска неговото оттегляне от поста. В ефира на Радио Варна, в предаването „Позиция“, Димитров отправи категоричен призив към градоначалника да подаде оставка още през следващата седмица.

Основният мотив за крайното искане е оценката на съветника за липса на резултати и лошо управление на морската столица. Според него, администрацията не се справя със задачите си, а градът е изпаднал в състояние на стагнация.

„Управлението на град като Варна се оказа непосилна задача за Благомир Коцев. Почти нищо положително не се случи от началото на неговия мандат. Няма как това безвремие да продължи още две години“, заяви Мартин Димитров.

Съветникът, който доскоро бе част от подкрепящото мнозинство, разкритикува остро и неизпълнението на поетите ангажименти към избирателите. Той допълни, че разочарованието не е изолирано само сред гражданите, но и вътре в самата администрация.

„Винаги съм подкрепял Благомир Коцев в личен план, но той не изпълни предизборните си обещания. Дори и хората в неговия екип вече започват да имат съмнения, че той ще се справи. Коцев е напът да разбие този екип, както и групата на ПП/ДБ в Общинския съвет“, подчерта Димитров.

Паралелно с искането за оставка, Мартин Димитров обяви и ключова промяна в политическата си принадлежност в местния парламент. Той напуска коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) и се присъединява към групата на партия „Български гласъ“. На въпрос за мотивите зад този избор, той обясни: „Български гласъ поставя местния интерес и гласа на гражданите над партийните директиви“.

Въпреки призивите от страна на бившите си съпартийци самият той да напусне Общинския съвет, Димитров бе категоричен, че ще запази мястото си и ще продължи да работи за интересите на варненци.

Конфликтът между съветника и кмета има своята предистория. Още през март миналата година Мартин Димитров бе отстранен от поста председател на Постоянната комисия „Благоустройство и комунални дейности“. Запитан чия е била инициативата за тази рокада, той насочи вниманието директно към кмета: „Питайте Благомир Коцев. В следващо интервю мога да споделя какво имам предвид“.

Политическата криза във Варна се задълбочава и от отказа на Общинския съвет да приеме план-сметката „Чистота“, което поставя администрацията в сложна ситуация. В отговор на трусовете и напускането на съветници, кметът Благомир Коцев реагира с позиция в социалната мрежа Фейсбук. Той изрази разочарование, че в политиката често влизат хора, водени не от кауза, а от лична изгода, и заключи, че: „Политическият терен в България е токсичен и сложен за навигиране“.