Обявиха съдията на Лудогорец – Левски

31 януари 2026 | 17:23
Мариян Гребенчарски беше определен за главен съдия на срещата за BET.bg Суперкупата на България между Лудогорец и Левски. Мачът е във вторник (3 февруари) от 18:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“.
Помощници на Гребенчарски ще бъдат Мартин Венев и Георги Дойнов. Четвърти съдия – Любослав Любомиров.
3 февруари 2026 г., вторник, 18:00 ч.
Лудогорец – Левски
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Георги Йорданов Дойнов
4-ТИ:Любослав Бисеров ЛюбомировВАР:Венцислав Георгиев МитревАВАР:Кристиян Николов Колев
СН: Станислав Георгиев Тодоров
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
