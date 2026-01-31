НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 31.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Обявиха съдията на Лудогорец – Левски

          Мачът е във вторник (3 февруари) от 18:00 часа на Националния стадион "Васил Левски"

          31 януари 2026 | 17:23 480
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Мариян Гребенчарски беше определен за главен съдия на срещата за BET.bg Суперкупата на България между Лудогорец и Левски. Мачът е във вторник (3 февруари) от 18:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

          - Реклама -

          Помощници на Гребенчарски ще бъдат Мартин Венев и Георги Дойнов. Четвърти съдия – Любослав Любомиров. 

          3 февруари 2026 г., вторник, 18:00 ч.

          Лудогорец – Левски

          ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Георги Йорданов Дойнов

          4-ТИ:Любослав Бисеров ЛюбомировВАР:Венцислав Георгиев МитревАВАР:Кристиян Николов Колев

          СН: Станислав Георгиев Тодоров

          СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

          Мариян Гребенчарски беше определен за главен съдия на срещата за BET.bg Суперкупата на България между Лудогорец и Левски. Мачът е във вторник (3 февруари) от 18:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

          - Реклама -

          Помощници на Гребенчарски ще бъдат Мартин Венев и Георги Дойнов. Четвърти съдия – Любослав Любомиров. 

          3 февруари 2026 г., вторник, 18:00 ч.

          Лудогорец – Левски

          ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Георги Йорданов Дойнов

          4-ТИ:Любослав Бисеров ЛюбомировВАР:Венцислав Георгиев МитревАВАР:Кристиян Николов Колев

          СН: Станислав Георгиев Тодоров

          СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Ботев (Пд) завърши подготовката с успех

          Станимир Бакалов -
          Ботев (Пловдив) завърши с категоричен успех контролните срещи от зимната си подготовка. "Канарчетата" надиграха втородивизионния ФК Севлиево с 4:0 като домакини на клубната си...
          Спорт

          Янев: Свършихме добра работа

          Станимир Бакалов -
          Наставникът на ЦСКА Христо Янев говори след последната контрола на тима преди подновяването на официалните мачове в родния футбол - победа с 3:1 над...
          Футбол

          ЦСКА вкара три гола и спечели последната си контрола

          Николай Минчев -
          ЦСКА спечели последната си проверка преди подновяването на сезона в родното първенство. Тимът на Христо Янев се наложи над лидера във Втора лига Дунав...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions