Обявиха съдията на Лудогорец – Левски

Мариян Гребенчарски беше определен за главен съдия на срещата за BET.bg Суперкупата на България между Лудогорец и Левски. Мачът е във вторник (3 февруари) от 18:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

- Реклама -

Помощници на Гребенчарски ще бъдат Мартин Венев и Георги Дойнов. Четвърти съдия – Любослав Любомиров.

3 февруари 2026 г., вторник, 18:00 ч.

Лудогорец – Левски

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Георги Йорданов Дойнов

4-ТИ:Любослав Бисеров ЛюбомировВАР:Венцислав Георгиев МитревАВАР:Кристиян Николов Колев

СН: Станислав Георгиев Тодоров

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.