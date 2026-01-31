НА ЖИВО
          Огнище на африканска чума по свинете в румънския окръг Гюргево, няма риск за България

          31 януари 2026
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Огнище на африканска чума по свинете е установено в румънския окръг Гюргево, съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов. Става дума за заразени домашни прасета, като по информация от румънските власти са предприети всички необходими мерки за недопускане на разпространението на заразата.

          Огнището се намира на около 70 км от Русе, в местността Поща, община Бутуругени. По думите на Драганов, специалистите са категорични, че на този етап няма опасност заболяването да навлезе на територията на България.

          Припомня се, че в същата община през ноември миналата година също беше регистриран случай на африканска чума в лично стопанство, който тогава беше овладян изключително бързо.

          Областният управител подчерта, че е в постоянен контакт с институциите от България и Румъния, както и с изпълнителния директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева. По думите му:

          „По мнение на специалистите в момента няма опасност от навлизане и разпространение на заразата у нас.“

          На граничния преход Дунав мост Русе – Гюргево се извършва постоянна дезинфекция на всички влизащи в България леки и товарни автомобили.
          Личните стопанства и индустриалните обекти за отглеждане на свине са защитени, а допълнителни мерки към момента не се налагат, тъй като няма повишен риск.

          Въпреки това през следващата седмица ще се проведе заседание на компетентните институции, на което ще бъдат обсъдени:

          • епизоотичната обстановка в региона
          • контролът върху планирането и разходването на ваксини за целева имунизация срещу бяс

          Става дума за имунизация на лица, имали контакт със съмнителни или с неизвестен статус животни на територията на региона.

          От румънска страна властите в Гюргево са наложили зона за защита и наблюдение, след като огнището е било официално потвърдено на 26 януари. В зоната попадат над 30 населени места от окръзите Гюргево и Илфов, уточни Лили Ганчева.

          По официални данни в началото на януари в окръг Арад, намиращ се на над 650 км от Русе, също е било регистрирано огнище на африканска чума във ферма, което бързо се е разраснало и е довело до умъртвяването на около 6000 животни.

