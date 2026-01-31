Учени направиха пробив в разбирането на космическата химия, откривайки най-голямата органична молекула, намирана някога в междузвездното пространство. Находката съдържа сяра – елемент, който е фундаментален за съществуването на живота такъв, какъвто го познаваме. Според изследователите това откритие представлява дълго търсеното „липсващо звено“ в еволюцията на химичните процеси, довели до появата на биологични форми.

Сярата заема десето място по разпространение във Вселената и е ключов компонент в изграждането на аминокиселините, протеините и ензимите на Земята. До този момент науката бе откривала серни молекули в комети и метеорити, но големите съединения от този тип отсъстваха от обширните области между звездите, известни като междузвездно пространство.

Водещият автор на проучването Мицунори Араки подчертава парадокса, пред който са били изправени астрономите досега. „Сярата е дошла на Земята от Космоса много отдавна. Ние обаче сме открили в Космоса само много ограничен брой молекули, съдържащи сяра, което е изненадващо. Тя би трябвало да съществува в огромни количества, но е много трудно да се намери“, обяснява той.

Новооткритата молекула е локализирана в молекулярния облак G+0.693–0.027. Този регион, разположен на приблизително 27 000 светлинни години от Земята, се намира близо до центъра на нашата галактика. Подобни молекулярни облаци представляват студени и плътни струпвания от прах и газ. Те функционират като своеобразни „звездни разсадници“, където под действието на гравитацията се формират млади звезди.

Мащабът на откритието е безпрецедентен за астрохимията. „Това е най-голямата молекула със сяра, откривана някога в Космоса и съставена от 13 атома“, уточнява Араки. За сравнение, досегашният рекорд се държеше от съединение с девет атома, което също се считаше за рядкост. Повечето известни до момента серни молекули в космоса са били значително по-прости, съставени едва от три до пет атома.

Значението на тази находка се крие във възможността да се запълни празнината между простата химия на междузвездното пространство и сложните градивни елементи на живота, които обикновено се откриват в по-плътни обекти като метеоритите.

Експерти, които не са пряко ангажирани с изследването, също оценяват високо потенциалните последици от откритието. Сара Ръсел, професор по планетарни науки в Природонаучния музей в Лондон, припомня, че сярата е един от шестте елемента, абсолютно необходими за живота на нашата планета. Тя вероятно е изиграла ролята на жизненоважно гориво за най-ранните микроби.

„Наличието на сложни органични молекули в центъра на нашата галактика предполага, че биологично важни материали може да има навсякъде в Космоса“, коментира Ръсел. Според нея това откритие разширява хоризонтите пред търсенето на извънземен живот: „Намирането на такива молекули толкова далеч от нашата планета също предполага, че подобни процеси може да протичат и другаде, което прави съществуването на живот на друга планета малко по-вероятно“.