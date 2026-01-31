Политическата формация „Трети март“ обяви пълна готовност за участие в предстоящите избори и отправи покана към Румен Радев да оглави структурата. От партията съобщиха, че са постигнали безпрецедентна скорост при юридическото си вписване, поради което предприемат стъпки за признание от Книгата на рекордите на „Гинес“.

Към момента официален лидер на „Трети март“ е Тихомир Атанасов. Той обаче е заявил готовност незабавно да се оттегли от поста в полза на „експрезидента“, за да може Радев да поведе формацията към парламентарния вот.

Регистрацията на партията в съда е била осъществена в изключително кратки срокове. Според официално съобщение до медиите, целият административен процес – от свикването на инициативния комитет до подготовката и подаването на пълния пакет документи – е отнел само 9 работни дни. Този резултат е постигнат благодарение на „неуморната и всеотдайна работа на стотици хора от цялата страна“.

Поради тази експедитивност, от организацията са взели решение да кандидатстват за вписване в Книгата на рекордите на „Гинес“ като най-бързо регистрирана политическа партия в историята.

Учредителите на формацията декларират категоричната си подкрепа за курса на Румен Радев. В мотивите си те посочват, че застават зад „ген. Румен Радев и политиката, която той отстоява, както и усилията му за справяне с олигархията, намаляване на неравенствата и постигане на устойчив икономически възход за България“.

Амбицията на новата структура е чрез поканата си да осигури платформа на Радев, чрез която той „ще има възможност да се яви на предстоящите избори със собствена формация“.