НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 31.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Почина Спиро Дебърски

          31 януари 2026 | 14:43 230
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Днес на 92 години ни напусна легендарният футболист на националния отбор и Локомотив (София) Спиро Дебърски, съобщиха от БФС.

          - Реклама -

          Той има 24 мача и 8 гола в представителния тим в периода 1957-1965 г., като е участник е на Олимпийските игри в Рим през 1960 г.

          Роденият в Благоевград Спиро Дебърски започва кариерата си в местния Пирин. После играе четири години в Розова долина (Казанлък), преди да облече червено-черната фланелка на столичния Локомотив през 1957 г. Именно при „железничарите“ Дебърски печели шампионската титла на България през 1964 г., която увенчава забележителната му кариера. Носи още екипа на ЖСК „Славия“ (1969-1970).

          Нападателят има 276 мача и 82 гола в „А“ група (265 мача с 81 гола за Локомотив и 11 мача с 1 гол за ЖСК Славия).

          Дебърски е „Заслужил майстор на спорта“ от 1969 г. През 2014 година общинският съвет на Благоевград го обявява за почетен гражданин на града.

          Българският футболен съюз изказва своите искрени съболезнования на близките на големия български футболист.

          Поклон пред светлата му памет!

          Погребението ще се състои в Базилика Св. София (ул. Париж 2) във вторник, 3 февруари, в 11:30 ч.

          Днес на 92 години ни напусна легендарният футболист на националния отбор и Локомотив (София) Спиро Дебърски, съобщиха от БФС.

          - Реклама -

          Той има 24 мача и 8 гола в представителния тим в периода 1957-1965 г., като е участник е на Олимпийските игри в Рим през 1960 г.

          Роденият в Благоевград Спиро Дебърски започва кариерата си в местния Пирин. После играе четири години в Розова долина (Казанлък), преди да облече червено-черната фланелка на столичния Локомотив през 1957 г. Именно при „железничарите“ Дебърски печели шампионската титла на България през 1964 г., която увенчава забележителната му кариера. Носи още екипа на ЖСК „Славия“ (1969-1970).

          Нападателят има 276 мача и 82 гола в „А“ група (265 мача с 81 гола за Локомотив и 11 мача с 1 гол за ЖСК Славия).

          Дебърски е „Заслужил майстор на спорта“ от 1969 г. През 2014 година общинският съвет на Благоевград го обявява за почетен гражданин на града.

          Българският футболен съюз изказва своите искрени съболезнования на близките на големия български футболист.

          Поклон пред светлата му памет!

          Погребението ще се състои в Базилика Св. София (ул. Париж 2) във вторник, 3 февруари, в 11:30 ч.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Нова версия за кошмара в Румъния

          Станимир Бакалов -
          Единият от оцелелите в катастрофата в Румъния, при която загинах седем фенове на ПАОК, пътуващи за мач във Франция, обяви нова версия за инцидента....
          Други

          Весела Лечева: Стефка Костадинова може да бъде на Олимпиадата само като зрител

          Николай Минчев -
          "Самото участие на Олимпийски игри вече е признание за труда на състезателите, треньорите и федерациите, победа за тях." Това заяви председателят на БОК Весела...
          Спорт

          Елена Рибакина е новата кралица в Мелбърн

          Станимир Бакалов -
          Елена Рибакина е новата шампионка на Australian Open, след като спечели с 2:1 сета (6:4, 3:6, 6:4) срещу двукратната победителка в Мелбърн Арина Сабаленка....
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions