Португалия под нова заплаха от проливни дъждове, близо 200 000 души остават без ток след бурята „Кристин“

Португалия се подготвя за нови обилни валежи, докато близо 200 000 потребители все още са без електрозахранване, дни след като бурята „Кристин“ връхлетя страната и отне живота на петима души, предаде АФП.

- Реклама -

Националната метеорологична служба IPMA постави цялата континентална част на Португалия под предупреждение до понеделник за силни дъждове, придружени от ветрове със скорост до 100 км/ч.

При пълноводни реки и преовлажнени почви службата за гражданска защита предупреди, че новите валежи могат да предизвикат внезапни наводнения в градските райони, както и свлачища и срутвания на скални маси.

Ураганните ветрове на „Кристин“ удариха централна и северна Португалия през нощта срещу 27 януари, причинявайки наводнения, сериозни материални щети и транспортни смущения. Бурята е съборила около 5800 дървета в различни части на страната.

Премиерът Луиш Монтенегро обяви на 29 януари състояние на бедствие – едно ниво под извънредно положение – за най-засегнатите райони, което дава на властите разширени правомощия за мерки за сигурност и координация на спешната помощ.

Правителството ще проведе заседание на 1 февруари, посветено на плановете за възстановяване и реакцията на очакваните нови валежи, съобщиха от кабинета на премиера.

По данни на електроразпределителната компания E-Redes около 198 000 абонати все още са без ток, като най-тежко засегнат е районът Лейрия в централната част на страната.

Кметът на Лейрия Гонсалу Лопеш отправи призив за доброволци, които да помогнат за спешния ремонт на повредени покриви преди очакваните нови дъждове.